ÚltimaHora Emiten orden de aprehensión contra Silvano Aureoles (16:35 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. Un exgobernador más se ve envuelto en líos legales en nuestro país. Ahora es Silvano Aureoles quien, se ha confirmado, cuenta con una orden de aprehensión en su contra. En total, son 16 funcionarios y exfuncionarios los que son señalados como presuntos responsables de un delito cometido en el municipio de Nahuatzen, en Michoacán.

Este viernes se dio a conocer que el exmandatario es uno de los involucrados en el caso, el cual es investigado por la Fiscalía General del estado, quien solicitó las órdenes de detención ante un juez.

¿De qué delito se acusa a Silvano Aureoles?

El exgobernador de Michoacán es señalado por su presunta repsonsabilidad en el asesinato de cuatro personas en la localidad de Arentepacua, en el municipio referido.

De acuerdo con las investigaciones, los 16 funcionarios y exfuncionario están ligados al multihomicidio ocurrido el 5 de abril de 2017.

Juan Bernardo Corona Martínez, entonces secretario de Seguridad pública del estado, es otro de los involucrados en el caso, por lo que también cuenta ya con orden de aprehensión.

Eje Central

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