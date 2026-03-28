Marina participa en “Simulacro de derrame en toma clandestina, en Salina Cruz” (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. La Secretaría de Marina a través de la Armada de México y por conducto

de la Décima Región Naval, informa que hoy, personal naval participó en el simulacro de derrame

de hidrocarburos e incendio por extracción en una toma clandestina en este municipio.

Es importante mencionar que este tipo de ejercicios, tienen como objetivo, fortalecer y optimizar la capacidad de respuesta de las dependencias participantes, así como mantener buenas coordinaciones entre los tres órdenes de gobierno, para proteger la seguridad humana y minimizar impactos ambientales.

Al iniciar el simulacro, se activaron los protocolos de emergencia, por lo que este Mando Superior en Jefe Operacional ordenó la inmediata salida de personal de Infantería de Marina, con el fin de desplegarse en puntos estratégicos de la calzada “A la Refinería”, estableciendo puestos vehiculares para ejercer el control del paso de los automotores y transeúntes.

Así mismo, personal especializado de la Estación de Investigación Oceanográfica de Salina Cruz, se mantuvo monitoreando las condiciones meteorológicas y rachas de viento, con el fin de mantener informados a los traga humos y personal de Protección Civil municipal de la velocidad imperante del viento en caso de existir la posibilidad de que las llamas se intensificaran a causa del mismo.

Finalmente, se realizó una evaluación integral del ejercicio y una retroalimentación del Sistema de Comando de Incidentes, con el fin de mejorar las capacidades de interacción entre las instituciones participantes.

Comunicado

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