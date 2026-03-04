Muere Ana Luisa Peluffo, actriz del Cine de Oro mexicano, a los 96 años (11:05 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. La actriz Ana Luisa Peluffo, una de las figuras más importantes dentro del Cine de Oro mexicano, falleció a los 96 años de edad. La noticia fue confirmada por su familia durante las primeras horas del 4 de marzo a través de un comunicado que fue compartido en redes sociales.

La despedida de Peluffo ha generado mensajes de reconocimiento en torno a su trayectoria y a la huella que dejó en la industria del entretenimiento, particularmente por su participación en una etapa clave de la historia del cine nacional.

La familia de Ana Luisa Peluffo confirma la noticia

De acuerdo con el comunicado difundido por sus familiares, Ana Luisa Peluffo atravesó sus últimos años en un entorno cercano y con acompañamiento y dio su último suspiro en su rancho en Tepatitlán, Morelos. “Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizarán de manera íntima y privada, en apego a su voluntad”, señala el comunicado.

La familia no detalló públicamente mayores pormenores sobre las circunstancias del fallecimiento, y pidió respeto para la privacidad del duelo.

¿Quién era Ana Luisa Peluffo?

Peluffo es recordada como una presencia emblemática en el panorama cinematográfico mexicano, asociada a la época conocida como Cine de Oro, un periodo que marcó el desarrollo cultural y artístico del país y que proyectó a múltiples estrellas dentro y fuera de México.

Dentro de su trayectoria, se apuntan más de 200 películas y programas de televisión. Su debut se dio con ‘La Venenosa’, sin embargo ganó mayor notoriedad en 1977 con la película ‘Flores de Papel’, que incluso fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Cabe destacar que fue la primera actriz mexicana en realizar un desnudo en pantalla, lo que la colocó como un referente dentro del cine nacional.

Luego de su papel protagónico en la cinta ‘La Diana Cazadora’, comenzó a correr el rumor de que ella fue quien inspiró al escultor Juan Fernando Olaguíbel para levantar el monumento.

Su legado permanece en la memoria de generaciones que siguieron la evolución del cine nacional y en el reconocimiento que, con el paso del tiempo, han mantenido su nombre vigente entre cinéfilos y público general.

