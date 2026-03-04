Conoce todos los nuevos productos presentados por Apple, su precio y las funciones que tendrán (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. Durante las recientes reuniones simultáneas en Nueva York, Londres y Shanghái, conocidas como la “Apple Experience”, la empresa tecnológica presentó una amplia gama de productos que renuevan su catálogo para esta temporada.

Los anuncios abarcan desde ordenadores portátiles de entrada hasta estaciones de trabajo profesionales y monitores de alta fidelidad, todos disponibles para reserva inmediata y con fecha de llegada a las tiendas fijada para el próximo miércoles 11 de marzo.

Uno de los focos principales de esta presentación es la integración de los nuevos procesadores M5, M5 Pro y M5 Max en las líneas MacBook Pro y MacBook Air.

La arquitectura de estos chips, fabricados en 3 nanómetros, permite unir dos unidades en un solo sistema. Esto resulta en una CPU de hasta 18 núcleos y una GPU de 40 núcleos, optimizadas para tareas de inteligencia artificial y renderizado de alta exigencia.

Como novedad destacada, el almacenamiento base para estos equipos ahora asciende a 512 GB, manteniendo los costos de la generación anterior. El MacBook Air con M5 inicia en mil 199 euros, unos 24 mil 999 pesos, mientras que el modelo Pro parte de los mil 929 euros, unos 37 mil 999 pesos.

Para el sector estudiantil y de entrada, la marca oficializó el MacBook Neo. Este portátil de 13 pulgadas elimina la muesca superior, estrena un teclado blanco y opera con el procesador A18 Pro.

MacBook Neo. (Especial.- Captura de pantalla de publicación realizada en redes sociales por @theapplehub)

Su precio base se sitúa en 699 euros, 12 mil 999 pesos, versión que incluye 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, aunque omite el lector de huellas Touch ID y el adaptador de corriente. Por 100 euros adicionales, los compradores pueden adquirir la variante con 512 GB y seguridad biométrica integrada.

En el sector de la telefonía, la estrategia comercial se consolida con el iPhone 17e. Este dispositivo hereda la esencia de su predecesor al ofrecer las especificaciones fundamentales del ecosistema a un precio más accesible, partiendo de los 709 euros, 14 mil 999 pesos.

iPhone 17e. (Especial)

La oferta visual también recibió actualizaciones importantes. El monitor Studio Display estándar, con un valor desde mil 699 euros, mejora su cámara frontal a 12 megapíxeles y añade conectividad Thunderbolt 5. Por su parte, el Studio Display XDR acerca las especificaciones de grado profesional a un público más amplio.

Por tres mil 499 euros, ofrece un panel Mini-LED 5K de 27 pulgadas, picos de brillo de dos mil nits y una tasa de refresco de 120 Hz, reduciendo drásticamente la inversión necesaria frente a las versiones pasadas. Finalmente, la tableta iPad Air se actualiza mediante la incorporación del chip M4, estableciendo su precio inicial en 649 euros.

Publimetro/Foto:creada con Google AI

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir