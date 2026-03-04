Fiscalía de Oaxaca obtiene prisión y vinculación a proceso contra imputados por robo a un comerciante en la Central de Abasto de la capital (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de dos personas del sexo masculino identificadas como J.I.S.S. y G.T.B., por el delito de robo con violencia física a las personas, cometido en la Central de Abasto de la capital oaxaqueña.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en febrero de 2026, cuando la víctima se encontraba vendiendo sus productos en la calle Nuño del Mercado, esquina con Mercaderes, en la Central de Abasto, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez.

Las indagatorias establecen que, en ese lugar, la víctima fue interceptada por dos personas, quienes la agredieron físicamente y le causaron diversas lesiones; durante la agresión, la despojaron de dinero en efectivo producto de la venta del día.

Derivado de estos hechos, la FGEO, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, inició las investigaciones correspondientes y obtuvo una orden de aprehensión en contra de ambos imputados, quienes fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Tras el desahogo de pruebas aportadas por la Fiscalía de Oaxaca, el Juez de la causa dictó auto de vinculación a proceso contra J.I.S.S. y G.T.B., por el delito de robo con violencia física a las personas, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La Fiscalía de Oaxaca reitera su compromiso de actuar con firmeza frente a delitos que atenten contra el patrimonio y la integridad de las personas, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas.

