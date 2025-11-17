Los horóscopos de acuerdo a Mhoni Vidente para la semana del 17 al 20 de noviembre (18:30 h)

Oaxaca de JUárez, 16 de noviembre. Mhoni Vidente presenta los horóscopos de la semana del 17 al 20 de noviembre, una guía llena de predicciones, mensajes espirituales y señales del tarot para ayudarte a tomar las mejores decisiones en el amor, la salud, el trabajo y la abundancia. Descubre qué energía te acompaña estos días y cuál es el camino que el destino te marca según tu signo zodiacal.

Marzo 21 – Abril 20.

Tu misión en la vida es ser una persona reconocida que logre muchos éxitos económicos y, sobre todo, que las personas que estén a su lado lo vean como un líder que todo lo puede sin caer en fantasías. Su palabra fuerte de esta semana es “yo soy”, es decir, va a estar renovando su energía positiva y va a salir como el ave Fénix, más fuerte que nunca. Días de empezar una rutina de ejercicio, tramitar asuntos legales, recibes una invitación para salir por parte de un amor nuevo. En la carta del tarot te salió “El Diablo”, estás en una etapa de cuidarte las espaldas, no confiar, no pedir consejos, y no dejarte manipular. Estás en el momento de crecer en cuestión de negocios propios. Tendrás doble suerte rápida con tus números 03, 04 y 19. Tu color es el azul y amarillo y tu mejor día es el martes. Tu punto débil es la garganta y pulmones. Cuidado con los fraudes.

Abril 21-Mayo-21.

La palabra de esta semana es “yo quiero”; sin duda va a ser unos días de tener lo que mereces, es decir, recibir eso que tanto deseabas. Cuidado con el amor, traición en puerta. Días de hacer pagos atrasados y planear salir de viaje en fin de año. En la carta del tarot te salió “El Ermitaño”, indica que va a ser una semana de aplicar lo mejor de ti en todo, no es opción rendirse. Días de juntas de trabajo para cambios de proyectos y personal. Cuidado con las deudas, aprende a ser más administrado. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 03, 04 y 19. Tu color es el rojo y blanco, tu punto débil la migraña y dolor de cuello. Tu recomendación: piensa dos veces lo que vayas a decir. Tu misión en la vida es, sin duda, la estabilidad económica; madura para tener solvencia; siempre buscas tener un negocio propio y un trabajo de jerarquía en alguna empresa.

Mayo 22 – Junio 20

Días de aprender a ser constante en todo. Tu misión en la vida es ser el auténtico y talentoso. También es imponer la moda y las tendencias en cuestión de ejercicio. Y sin duda lo que más le gusta al Géminis es viajar por el mundo. Tu palabra de esta semana es “yo pienso”; es muy importante pensar antes de actuar, a veces el mal impulso lo lleva a estar en problemas. Días de entrega total a tu trabajo. Ya no busques ese amor que se fue; vendrá una pareja compatible contigo. “La Rueda de la Fortuna” te salió en la carta del tarot y te indica que es momento de actuar conforme a tus metas y planes. Realizas trámites de pasaporte y visa extranjera para salir de viaje. Cuidado con los chismes en el trabajo, siempre protégete. Tu mejor día es el jueves, con tus números mágicos que son 14, 20 y 33. Tu color es el verde y amarillo; tu punto débil es el intestino y estómago.

Junio 21 – Julio 22

Son grandes pensadores y filósofos de la existencia humana. Su palabra es “yo siento”; sin duda va a tomar la decisión de saber quedarse en el lugar donde está o irse a otra parte. Es el momento de cambios radicales para crecer como persona. En la carta del tarot te salió “El Juicio”, soluciona todo para que puedas avanzar; siempre nos alcanza el pasado. Tramitas un pago de colegiaturas para un diplomado o maestría. Semana de estar en viaje laboral. Cuidado con los celos, vive en paz. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 21, 30 y 68. Tu color es el amarillo y naranja; tu punto débil son lo hormonal y la depresión. Días del despertar de un nuevo comienzo. Tu misión en la vida es contribuir a la sociedad con tu talento en comunicación. Para su futuro, siempre se va a visualizar con familia y estabilidad sentimental; por eso siempre intenta salvar el amor de pareja.

Julio 23 – Agosto 22

No dejes de estudiar, que tu signo es muy inteligente y siempre tiene que tener su mente ocupada. En la carta del tarot te salió “El Sol”, es momento de brillar y no dejar escapar las buenas oportunidades. Mueve las energías, es decir, salir de viaje o cambiarte de casa. Te haces una cirugía médica. Tus números mágicos son 01, 19 y 26; tu color es el verde y amarillo; tu mejor día es el miércoles. Pide un deseo, va a ser cumplido inmediatamente. Tu punto débil es el colesterol y la presión alta. Tu misión en la vida es dejar huella en este mundo. Signo talentoso, soberbio y a la vez carismático, te ayuda para abrir todas las puertas que necesita para estar en la cima. Tu palabra de esta semana es “yo puedo”; te va a ayudar a salir de problemas del pasado, así que trata de concentrarte y solucionarlo. Si estás en proceso de divorcio, trata de llegar a un acuerdo.

Agosto 23 – Septiembre 22

La familia es primordial en su vida y su futuro. La palabra es “yo percibo”, esta semana va a estar con todos tus sentidos en alerta para que nadie te pueda hacer daño. Días de éxito en tu trabajo y ambiente escolar, no debes de darle tanta confianza a personas que acabas de conocer. En la carta del tarot te salió “La Justicia”, no tengas miedo a los retos de negocio propio. Solucionas trámites de seguro social o pensión alimenticia. Recibes la invitación de pasar fiestas navideñas en el extranjero con tu familia. Cuidado con las traiciones con tu pareja. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos 01, 33 y 46; tu color es el azul y blanco; tu punto débil los huesos y la cintura. Deberás tener una visión más elevada de tu vida. Tu misión es saber que la lealtad es un factor muy importante y que para este signo de tierra es realizarse como un buen administrador de la sociedad.

Septiembre 23 – Octubre 22.

No siempre le salen las cosas como quiere al signo de Libra, por su falta de madurez y mal carácter. “Yo primero” es su palabra de la semana, no pienses tanto en los demás, debes estar tú primero para lograr tus objetivos. Trámites de pagos de tarjeta de crédito y dinero extra. Calma en tu ambiente laboral, se va a solucionar todo; solo trata de no hablar de más y alejarte de personas conflictivas. La carta del tarot te salió “El Loco”, es el momento de hacerte de un patrimonio y comprar una casa o departamento. Doble suerte rápida en cuestión de lotería con sus números 22, 39 y 51. Tu color es el verde y rojo; tu punto débil es el insomnio. Te llega un regalo de Dios, algo que estabas esperando. Tu signo compatible en el amor es Acuario y Capricornio. Tu misión en la vida es ser completamente feliz, formar una familia y tener el mejor trabajo.

Octubre 23 – Noviembre 21

Ten cuidado con un amigo, te tiene mucha envidia; trata de protegerte. La carta de “La Templanza” dice que es el momento de empezar a crecer en cuestión económica y no retroceder en nada. Estás en tu etapa de cumpleaños, así que no dejes pasar ese día tan especial para ti. Recibes un regalo que te hará muy feliz. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 12, 70 y 98; tu color es el azul y amarillo; tu punto débil, la ansiedad y depresión. Va a ser una semana de nuevos retos. Tu misión en la vida es ser alguien en quien toda la sociedad se pueda sostener. Pero tiene un gran problema este signo: uando su deseo sexual es tan fuerte, puede echar a perder todo lo que había logrado. Su palabra de esta semana es “yo tengo”, es decir, que estos días se te va a dar ese trabajo que tanto buscabas. También vas a recibir el crédito bancario para poder comprar ese coche.

Noviembre 22 – Diciembre 21

Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 28, 35 y 44; tu color es el rojo y naranja; tu punto débil es el estómago e intestino. Tu misión en la vida es conquistar el mundo, siempre buscar que todos los que lo rodean hablen bien o mal, pero que siempre esté en boca de la sociedad. El Sagitario va a dejar una gran huella en la humanidad al ser grandes artistas y, sobre todo, grandes líderes sociales. Su palabra de esta semana es “yo tengo”, es decir, le va a llegar ese dinero extra que le debían. Va a ser una semana de juntas laborales para reacomodo de personal. Trata de dormir, ya deja a un lado el insomnio, por eso no rindes en el día. Tu carta del tarot es “El As de Oros”, estás en el momento perfecto de hacerte millonario con inversiones y negocios propios. Trata de quitarte la soberbia, el ego y ya madura, eso te hace perder a la gente que quieres.

Diciembre 22 – Enero 20.

Su palabra para esta semana es “yo puedo”; te va a ayudar a sacar adelante todos los proyectos que tienes planeados. Te busca un amigo para hacer un negocio financiero. Cuídate de problemas de salud. Arreglas asuntos legales a tu favor. Tu carta del tarot te dice que es “La Torre”, te recomienda que vayas con pasos firmes en e trabajo. Son tiempos de ahorrar para el futuro y tener un patrimonio. Cuidado con los problemas de salud de la garganta y pulmones. Tu mejor día es el miércoles y tus números mágicos son 03, 25 y 30. Tu color es el amarillo y rojo; tu amor compatible es Tauro y Libra. Tu misión en la vida es fundamental, es decir, que siempre va a buscar el estilo de vida de poder y ambición. Siempre van a buscar tener una familia estable para tapar las apariencias de la sociedad, pero por atrás buscarán satisfacer todos sus deseos sexuales.

Enero 21 – Febrero 18

Se te van a juntar dos amores, ten cuidado. Haces planes para salir de viaje. Sabrás de una enfermedad familiar, que estarás dando todo tu apoyo moral. La carta “El Mundo” te indica que va a ser una semana de energías encontradas; no te metas en problemas que no son tuyos y alejarte de las personas conflictivas. Mo realices compras que no vas a utilizar. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 03, 25 y 30; tu color es el rojo y negro; tu punto débil es la hernia y gastritis. Tendrás una sorpresa económica. Tu misión en la vida es ser el mejor vendedor y acumular riquezas en todos los sentidos. También buscan ser buenos padres, pero malos en cuestión de pareja sentimental porque no saben repartir lo que tienen. La palabra de esta semana es “yo me perdono”; es momento de sacar rencores y aliviar tensiones para que no cargues con energías que no son tuyas.

Febrero 19 – Marzo 20

Casi no les gusta acumular riqueza; mientras vivan bien y con sus seres queridos va a ser suficiente. Son grandes defensores de los débiles, no les gustan las injusticias. Su palabra de esta semana es “yo creo”, cree en ti mismo y ten esa fortaleza para salir adelante. Si no tienen pareja sentimental, no estrés, es bueno estar solo un tiempo. Recibes un regaño por parte de alguien de la familia. Te regalan un viaje de fin de año. Te haces una cirugía médica y todo saldrá bien. La carta “El Emperador” te dice que es momento de ser grande en cuestión laboral, que busques un mejor puesto de trabajo. Recibes dinero que te debían. Tu punto débil es el oído y garganta. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 05, 17 y 56; tu color es el blanco y negro. Trata de entrar a un curso de idiomas. Tu misión en la vida es ayudar a los demás y dejar un rastro fuerte en el mundo.

