Encuentran corona robada del Museo Louvre, será restaurada tras sufrir aplastamiento, ¿cuántos diamantes perdió? (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. La noticia que llega desde París devuelve la atención a una de las piezas más deslumbrantes de la historia imperial francesa. La corona de la emperatriz Eugenia, vinculada al Segundo Imperio, volvió a manos del Museo del Louvre tras el violento asalto ocurrido en octubre pasado, y su estado ha generado reacciones tanto en el ámbito cultural como fuera de él.

Aunque el robo de joyas sacó de exhibición varias piezas, esta joya en particular resistió más de lo que se pensaba. Ahora, un primer informe técnico abre la puerta a un proceso de restauración que busca devolverle su forma original, mientras especialistas analizan cada detalle de los daños que dejó el episodio.

El Museo del Louvre fue asaltado por un comando que ingresó por un balcón, rompió vitrinas y huyó en moto con piezas de incalculable valor histórico. / Foto: Especial

¿Dónde y cómo fue hallada la corona robada del Museo Louvre?

El propio museo informó que la corona fue recuperada en la calle, al pie de la Galería Apolo, el punto donde los ladrones perpetraron el robo. Tras el asalto del 19 de octubre de 2025, la pieza fue abandonada y posteriormente quedó un día en poder de la policía judicial como parte de la investigación.

De acuerdo con el Louvre, la joya sufrió un episodio descrito como “brutal”, pero aun así conservó su integridad casi total. Un fragmento de palmeta también fue localizado cerca de la vitrina que los responsables rompieron para extraer las piezas. La extracción habría ocurrido a través de una abertura estrecha hecha con una amoladora angular, lo que sometió a la estructura a una fuerte tensión desde el primer momento.

¿Qué daños tuvo la corona robada del del Museo Louvre?

El informe inicial, elaborado por Olivier Gabet y Anne Dion, director y subdirectora del departamento de Artes Decorativas, detalla que la montura flexible y ligera se deformó. Esa presión provocó que los aros se desprendieran, e incluso uno se perdió en la galería.

Posteriormente, un impacto violento habría aplastado la pieza. La forma general quedó alterada, pero casi todos sus elementos se conservan. De las ocho águilas de oro originales, solo falta una. Las ocho palmetas de diamantes y esmeraldas siguen presentes, aunque cuatro se desprendieron del engaste y algunas resultaron deformadas.

El globo de diamantes y esmeraldas permanece intacto y unido al marco. Las 56 esmeraldas originales siguen completas. De los 1,354 diamantes, faltan unos diez, muy pequeños, y nueve se desprendieron, aunque fueron conservados.

La estructura se deformó, pero la mayoría de sus elementos siguen presentes. Foto: Museo del Louvre

La corona de la emperatriz Eugenia será restaurada, ¿cuántos diamantes perdió?

El Louvre señaló que, pese a los daños, no será necesaria una reconstrucción. “Simplemente implicará la remodelación de su marco”. La restauración se asignará a un conservador acreditado mediante licitación, conforme al marco legal correspondiente.

Dada la dimensión “simbólica y sin precedentes” del proceso y la “notable especificidad” del objeto, se creará un comité asesor encabezado por Laurence des Cars e integrado por especialistas en joyería, artes decorativas del Segundo Imperio, mineralogía, metales históricos y representantes de casas como Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron y Van Cleef & Arpels.

En total, la pieza perdió alrededor de diez diamantes diminutos del perímetro de la base, una cifra mínima frente al conjunto original.

Ejecentral/Foto: Museo del Louvre

