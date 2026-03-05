Motociclista muere arrollado por urbano en la carretera a Santa María Atzompa (10:00 h)

Oaxaca de Juárez. 5 de marzo. Esta mañana un motociclista perdió la vida cuando circulaba sobre la carretera que conduce de Santa María Atzompa a Plaza bella.

Según versiones de testigos, señalan que fue embestido por un camión del transporte de pasajeros de la agencia municipal de “El Gachupin”, Tlazoyaltepec, quien luego de los hechos intentó darse a la fuga pero fue detenido metros adelante.

La infortunada víctima luego del impacto quedó tendida en la cinta asfáltica a un lado de su motoneta color azul con negro con placas 22SWN3.

Hasta el momento el cuerpo no había sido identificado pero por las características de su vestimenta podría tratarse de un elemento de seguridad, viste pantalón negro con vivos azules, playera blanca y cargaba una mochila táctica.

Lamentablemente, por la gravedad de sus lesiones provocadas por el fuerte impacto, la víctima perdió la vida en el lugar

Personal de la Fiscalía General de Justicia se hizo cargo de las diligencias correspondientes, así como del levantamiento del cuerpo y de la puesta a disposición del presunto responsable para que enfrente su responsabilidad.

