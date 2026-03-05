Siguen las ejecuciones en Oaxaca, ahora le tocó al ex candidato a edil de San José del Progreso, Ocotlán (09:45 h)

2026/03/05  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Continúa la violencia en la entidad oaxaqueña, anoche en pleno centro de Ocotlán de Morelos ejecutaron al ex candidato a la presidencia municipal de San José del Progreso.
Los hechos ocurrieron a escasos metros de la policía municipal, cuando la víctima caminaba alrededor de las 19 horas del miércoles 4 de marzo., sobre la calle Gregorio Gómez de esa población de los Valles Centrales cuando fue acribillado por sicarios.
Las balas asesinas alcanzaron a José Benito V.P., de 60 años de edad, conocido como “El Cachorro”, quien quedó tendido sobre la banqueta al borde de la muerte.
Las detonaciones alertaron a los ciudadanos quienes llamaron a los números de emergencia.
Sin embargo, pese a que los policías municipales se encontraban a escasos metros no se presentaron de inmediato y los responsables huyeron con total impunidad.
Al lugar arribaron paramédicos y al tratar de brindar los primeros auxilios se percataron que el ex candidato a edil del municipio minero ya no contaba con signos vitales.
El fallecido compitió en 2015 encabezando la planilla Naranja para ser presidente de su natal San José del Progreso quedando en tercer lugar.
