El 8 de marzo “Torneo de Pesca de Río”, para capturar la Mojarra y el Chacal más grande (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. Con el objetivo de disfrutar una jornada de convivencia y contacto con la naturaleza, el domingo 8 de marzo se realizará la primera edición del “Torneo de Pesca de Río”, evento que promueve el encuentro comunitario y el aprovechamiento responsable de los entornos naturales, el punto de reunión es el vado de Santo Niño en San Gabriel Mixtepec en punto de las 7:00 de la mañana.

En cuanto a las reglas del Chacal, sólo podrá presentar la captura la persona que esté inscrita, está prohibido el uso de visor y varilla, solo se usan las manos y Chicalmata. Se deberá registrar mediante un video la captura del chacal, mencionando la hora y el nombre del participante que lo realiza.

En cuanto a la inscripción, el costo es de $100 pesos (para foráneos), para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 954 132 83 77 o al 954 125 24 26. Mientras que, en la modalidad de Mojarra, solo se puede usar la línea o cuerda de mano del número 0.35 mm y anzuelos del número 15.

En tanto con relación a la carnada, es libre y se puede usar camarón, lombrices o señuelos artificiales, la captura se deberá grabar mencionando la hora de captura y quien realiza. Se deberá presentar al pez vivo dentro de una cubeta con agua y el anzuelo enganchado para que sea revisado por los jueces.

Se registrará el peso de la captura y la hora, en caso de empate del peso, ganará quien haya presentado su primera captura. La sede del evento está a 40 minutos de Puerto Escondido, en los Ríos Rana, en el Municipio de San Gabriel Mixtepec. En cuanto a la premiación, el primer lugar se llevará $3,000 pesos, mientras que el segundo sitio obtiene $1,500 pesos.

