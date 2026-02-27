Morena Oaxaca respalda iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Las y los integrantes del Partido Morena en Oaxaca respaldaron la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual será enviada el 2 de marzo al Congreso de la Unión porque forma parte de un proceso de transformación democrática del país.

El instituto político explicó que la reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones responde a una añeja exigencia ciudadana orientada a disminuir el gasto público en esta materia y planteó también la eliminación de las listas plurinominales y el impulso al voto en el extranjero, con el propósito de fortalecer la democracia en el país.

Morena Oaxaca puntualizó que la entidad se ha caracterizado por acompañar las acciones destinadas a profundizar la democratización del país y afirmó que no será la excepción en esta etapa clave para consolidar instituciones más transparentes y cercanas a la ciudadanía.

El Partido Morena en Oaxaca expresó su respaldo a la titular del Poder Ejecutivo federal y destacó que la propuesta busca una mayor fiscalización de los recursos, además plantea prohibir las aportaciones de dinero en efectivo en campañas y fortalecer la representación social mediante el respaldo ciudadano a las y los legisladores.

Desde Oaxaca, -agregaron – militantes y simpatizantes secundan la reforma por su carácter democrático y por su objetivo de devolver el poder al pueblo porque la eliminación de duplicidades administrativas y la revisión de altos salarios permitirán reducir gastos terminar con los “salarios dorados” y hacer más eficientes los procesos electorales.

