La PTE quiere pleito con ELON MUSK: Alfredo Brena (18:35 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. La presidente Claudia busca pleito con el dueño de X, pero tristemente, tenemos que aceptar que no lo hace por dignidad, ni por soberanía, ni porque no sea cierto lo que le

imputan.

La presidente solamente busca un pleito mediático con Musk, como distractor del objetivo del momento, que es dinamitar el INE. Y así poder garantizar el fraude de las elecciones federales intermedias del 2027. Y por ende, cimentar la dictadura de Morena, el mayor tiempo posible.

El presidente estadounidense Trump ha dicho reiteradamente: “México está gobernado por los cárteles del narcotráfico”; “México es un Narco Estado”; “Los cárteles Narco Políticos son considerados por USA como Organizaciones Terroristas”. Curiosamente ante estas expresiones del presidente Trump, la presidente Sheinbaum, nunca ha entrado en beligerancia.

Ahora la presidente Claudia entra en controversia con Elon Musk, después de que Musk respondiera un mensaje en su plataforma X el lunes, en respuesta a una publicación sobre declaraciones de la presidente Claudia.

En un fragmento de la grabación que aparece en la publicación de X, Sheinbaum defiende su estrategia de seguridad en una conferencia de prensa, y afirma que “volver a la guerra contra el narco no es una opción”, a lo que Musk respondió que ella “solo repetía lo que le dicen sus jefes del cártel”.

Musk respondió con ironía, este miércoles 25 de febrero, a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció durante su conferencia mañanera del martes que estudiaba acciones legales en contra del dueño de la red social X, tras acusarla de estar a las órdenes de los cárteles.

A través de una publicación en su red social, y en un tenor burlón, Musk indicó: está “violando mis derechos humanos”, agregando un emoji de risa. Esto lo dijo en relación a palabras expresadas por la presidente Claudia, en cuanto a que: “los narcos son seres humanos, que también tienen sus derechos”.

Estas bravatas contra los funcionarios o personajes de Estados Unidos, recuerdan los retos que les hacía el dictador venezolano Maduro, cuando ya le estaban hundiendo lanchas de narcos en el Caribe y poco antes de su captura por parte de fuerzas estadounidenses.

La presidente Claudia lleva prisa, ya le hundieron 2 narco lanchas en el Pacífico y una en el Caribe. Y Trump amenaza con incursionar con sus muchachos, para detener a los Narco Políticos mexicanos.

Así es que, la presidente Claudia trata de cimentar lo más posible a la Dictatorial Morena 4T, sobre todo en el aspecto electoral. Para que al igual que el venezolano Maduro, presuma hasta el final, que esto es un país democrático. Aunque sea con las “Elecciones del Acordeón.”

El dictador Maduro, pudo sortear las elecciones presidenciales que Corina Machado exhibió mundialmente como fraude, a pesar de la crítica mundial, Maduro se pudo sostener en el poder. Después, tuvo Maduro la elección de gobernadores para 30 departamentos, de los cuales 29 gano la dictadura bolivariana y uno la oposición.

Bueno, pues este hecho, el que haya habido elecciones y que la oposición haya obtenido el triunfo en una gubernatura, hacía que el dictador Maduro presumiera de que Venezuela era un país democrático, porque tenía elecciones, y hasta la oposición había obtenido una gubernatura.

Entonces lo que pretende hacer la presidente Claudia, con la Reforma Electoral, no es desaparecer al INE. Lo que busca es reducirlo a un papel prácticamente testimonial, exactamente lo que hizo la dictadura bolivariana en Venezuela. Y así presumir de un México democrático, con un INE testimonial y una oposición prácticamente inexistente, que jamás va a poder representar ningún peligro.

La presidente lleva prisa, Trump y sus muchachos no quitan el dedo del renglón con el Terrorismo de los Narco Políticos del sistema mexicano.

Las Calificadoras de Riesgo, son instituciones autorizadas para evaluar la calidad crediticia, capacidad de solvencia y riesgo de incumplimiento de deuda de empresas y gobiernos. Moody's (Moody's Ratings): Es una de las mayores agencias del mundo.

Evalúa la capacidad de gobiernos y empresas para cumplir con sus obligaciones financieras. Moody´s

mide calificaciones públicas (notas como AAA, Baa2) que ayudan a los inversionistas a medir el riesgo.

Contexto reciente (Moody's): Ha mantenido calificaciones de grado de inversión para México (Baa2), pero ha advertido sobre riesgos por el déficit fiscal, Pemex y la reforma judicial, manteniendo perspectiva negativa.

Finalmente, la prisa de la presidente Claudia es cimentar a la Dictatorial 4T lo más posible,antes de que el país se quiebre económicamente o de que los muchachos de Trump le hagan un numerito como a Maduro.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

