Monserrat Ramos víctima de María Elena Ríos y su hermana Silvia denunció que no se presentaron a audiencia, exige justicia al Tribunal (17:45 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. AndreaMonserrat Ramos Gómez víctima de agresión por parte de María Elena Rios Ortiz y de su hermana Silvia, denunció que este día no acudieron a una audiencia en los juzgados de Tanivet en las que se debería serían imputadas del delito de tentativa de feminicidio, violación equiparada y lesiones.

Ramos Gómez, visiblemente afectada con voz entrecortada ante representantes de los medios de comunicación lamentó como las hermanas Ríos Ortiz una vez más se burlaron de la justicia al no acudir a la audiencia, dijo que tal parece que gozan de un manto protector de parte del Tribunal Superior de Justicia.

Dijo estar asustada ya que sus victimarias se dieron a la fuga “no puede ser, estoy sufriendo negligencia, la vez pasada fue la Magistrada Berenice Ramiírez Jiménez, ahora con la nueva presidenta pido justicia, estoy aquí afuera de las oficinas de la nueva presidenta del Tribunal Erika Rodríguez Rodríguez para pedirle que atienda mi caso, necesito que mi voz se escuche, que mi caso se visibilice, que mi historia sea escuchada, que las autoridades justicia hagan justicia por mí”.

“lo merezco, estoy exigiendo mis derechos porque yo soy una víctima real de María Elena Ríos Ortiz y su hermana Silvia y también por los agentes, fui golpeada, abusada y ahorita se debió de haber llevado a cabo una audiencia en Tanivet y estas personas que me agredieron no llegaron, estoy realmente afectada, hoy no puedo ni hablar bien, no puedo respirar, no puede ser que todos vieron los videos, vieron la forma como fui golpeada, como fui violada y nadie hace nada por mí”, indicó.

De igual manera, la representante del Centro de Defensa de los Derechos de la Mujer, pidió a Rodríguez Rodríguez que se pronuncie, que atienda a nuestro caso, que atienda la causa de la compañera Andrea”.

“Pedimos que no sea solamente una justicia selectiva a favor de la agresora María Elena, que sea una justicia equitativa para todas las mujeres de Oaxaca, para todas las mujeres indígenas que no tiene quien las represente y que tenemos que acudir de esta forma de protesta para que nos hagan caso, estamos cansadas hace más de 8 meses que se hizo la cita judicial para esta señora, cómo es posible que a estas horas no logren localizarla, que tengamos que venir aquí personalmente con nuestra compañera que está en un estado sensible a exponerla”, subrayó.

Recordó que Andrea Monserrat Ramos Gómez fue agredida el día 19 de diciembre del año 2024 afuera del hospital Reforma por las ríos Ortiz, además de la violencia institucional que ha sufrido, porque la Fiscalía una vez conocido el delito integró la carpeta de investigación, pidió una audiencia ante el juez el día 28 de enero del año 2025 esta petición estuvo archivada en el juzgado de Tanivet, la petición, mencionó, no se acordó hasta el día 1 de agosto.

Acusó que esta violencia institucional fue causada por un personaje gris y oscuro que fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia la magistrada Berenice Ramírez Jiménez quien le negó el acceso a la justicia a Andrea.

También manifestó que se designó al juez el licenciado Carlos Alan Rodríguez Alcalá, “este juez en un inicio cuando nuestra compañera sufrió otra agresión de otra carpeta por su expareja no la vinculó a pesar de esta agresión y que existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad”.

Por ello, exigió que sea sustituido y se designe un juez que tenga sensibilidad en delitos de violencia hacia la mujer y que se conozca sobre perspectiva de género pedimos justicia para nuestra compañera y pedimos justicia para Andrea,

“María Elena Ríos Ortiz y su hermana Silvia han mostrado que las cubre un manto de impunidad y se dicen ser protegidas por la Secretaría de Mujer por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y por la anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia”.

Dijo que hoy a las 12:30 de la tarde estaba señalada la audiencia inicial en donde se tenían que presentar María Elena Ríos Ortiz para que le hicieran saber los cargos por los delitos de abuso sexual agravado, tentativa de secuestro, lesiones calificadas, discriminación y abuso de autoridad sin embargo no acudieron lo que las hace ser prófugods de la justicia.

Recalcó que no piden nada fuera del marco legal, por lo que solicitaron la intervención de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, de la Secretaría de Gobernación, así también como todos los organismos de derechos humanos, debido a que el manto protector de impunidad de María Elena Ríos Ortiz y Silvia Ríos Ortiz es inmenso.

Finalmente, señalaron que no van a dejar de exigir justicia, por lo que van a hacer una serie de manifestaciones, hoy fue la primera en espera de justicia, “vamos a hacer todo tipo de movilizaciones, no nos vamos a quedar calladas, con mucha dignidad vamos a pelear”.

