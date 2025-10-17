CURP Biométrica: ¿qué pasa si no la tramitas en octubre de 2025? (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. A partir del 16 de octubre de 2025, comenzará a implementarse la CURP Biométrica, un nuevo documento digital que forma parte de las reformas a la Ley General de Población. Pero, ¿Qué pasa si no la tramitas este mes?

La CURP Biométrica busca fortalecer la identidad legal de las personas mediante la incorporación de elementos biométricos como huellas dactilares, fotografía digital, escaneo de iris y firma electrónica.

Aunque el objetivo principal es mejorar los mecanismos de identificación y prevenir el robo de identidad, todavía hay dudas en torno a su obligatoriedad, implicaciones legales y tiempos de aplicación.

¿Es obligatorio tramitar la CURP Biométrica en octubre?

Por ahora, no es obligatorio tramitar la CURP biométrica en México. Durante esta primera fase, el trámite será voluntario para la ciudadanía. Sin embargo, una vez que una persona la presente, tanto instituciones públicas como privadas estarán obligadas a aceptarla como documento válido de identidad.

Es decir, aunque no es obligatorio tramitar la CURP Biométrica en octubre de 2025, su aceptación está garantizada si decides tramitarla.

¿Qué pasa si no la tramitas cuando sea obligatoria?

El Diario Oficial de la Federación ha dejado claro que la transición de hacia la CURP Biométrica será gradual. En esta etapa inicial, no existen sanciones para quienes no actualicen su CURP.

Sin embargo, sí existen consecuencias prácticas que podrían presentarse más adelante, especialmente cuando la versión biométrica se convierta en un requisito indispensable.

Algunas de las consecuencias posibles son:

Restricciones en trámites: Podrías enfrentar obstáculos para acceder a servicios como salud, educación, programas sociales o para tramitar documentos oficiales si se exige la versión biométrica en el futuro.

Rechazo en gestiones: Algunas instituciones podrían requerir que completes tu registro biométrico para concluir ciertos trámites, especialmente aquellos relacionados con seguridad social, identificación personal o acceso a apoyos gubernamentales.

Sin sanciones personales inmediatas: Por el momento no hay multas ni penalizaciones por no contar con la CURP biométrica. No obstante, sí se contemplan sanciones para instituciones que se nieguen a aceptar esta nueva versión cuando sea presentada de manera voluntaria.

Cabe destacar que la CURP tradicional sigue siendo válida mientras no se emita un mandato oficial que haga obligatoria la nueva versión.

