Muere, a los 74 años, Ace Frehley guitarrista de Kiss … sufrió una hemorragia cerebral (17:15 h)

Según información revelada por TMZ, el músico sufrió una caída en su estudio hace un par de semanas que le provocó el grave cuadro médico que finalmente le costó la vida.

La muerte de Ace Frehley fue confirmada por su familia por medio de un comunicado a Variety: “Estamos completamente devastados y desconsolados”.

“En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de haber podido rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas cuando dejó esta tierra (…) ¡la memoria de Ace seguirá viviendo para siempre!”, expresaron.

Desde entonces, Frehley se encontraba conectado a un respirador artificial sin signos de mejora, lo que llevó a su familia a tomar la difícil decisión de desconectarlo del soporte vital.

Fuentes cercanas confirmaron que el pronóstico era reservado desde el inicio, y que su estado no mostró avances, pese a la esperanza inicial generada por comunicados publicados en su cuenta oficial de Instagram.

El primero, fechado el 25 de septiembre, aseguraba: “Está bien, pero en contra de sus deseos, su médico insiste en que se abstenga de viajar en este momento”.

Sin embargo, días después, un nuevo mensaje anunciaba la cancelación definitiva de su gira 2025: “Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025”.

¿Quién fue Paul Daniel Frehley?

Paul Daniel Frehley, conocido mundialmente como “Ace”, fue uno de los miembros fundadores de KISS en 1973, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.

Su personaje, The Spaceman, y su estilo inconfundible con la guitarra, lo convirtieron en una figura central dentro del universo del hard rock.

Frehley formó parte de KISS durante su etapa más icónica, entre 1973 y 1982. Sin embargo, diferencias creativas y problemas personales, incluyendo el abuso de sustancias, lo llevaron a abandonar la banda. Aun así, su influencia nunca dejó de sentirse, tanto dentro como fuera del grupo.

En 1996, volvió a unirse a KISS para la exitosa gira de reunión con la formación original, y se mantuvo con ellos hasta 2002. Además, tuvo una carrera en solitario destacada, encabezando su banda Frehley’s Comet entre 1984 y 1988.

Una pasión intacta hasta el final

A pesar de los años y los altibajos personales, Ace Frehley nunca dejó de amar la música. En una entrevista concedida en noviembre de 2024 al canal de YouTube The Archive Of B-Sox, el guitarrista reflexionó sobre su larga trayectoria y lo que lo mantenía motivado a seguir tocando.

“He estado tocando la guitarra durante 60 años. Comencé cuando tenía 13. Profesionalmente, llevo más o menos el mismo tiempo”, dijo.

Durante la charla, Frehley destacó su amor por los shows en vivo y su deseo de ofrecer siempre lo mejor a sus fans:

“Disfruto muchísimo de actuar. Me da un gran placer hacer feliz a la gente, y cuando tengo una buena respuesta del público, eso hace mi día”.