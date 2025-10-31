Mhoni Vidente revela los horóscopos del fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. Tu día mágico es el día 31 de octubre, así que te recomiendo que te pongas ropa roja y jugar los números mágicos 03, 14 y 66, ya que te llegarán dos golpes de suerte en este viernes; todo lo que deseas se te va dar así que no lo dudes, dile al universo que las energías cósmicas están alineadas a tu favor. En el día uno, prende una veladora roja y ponle perfume tuyo para que todo el mes once te llenes de energías positivas. Días de estar pensativos por las personas que ya no están contigo, dedícales una oración para que siempre vivan en tu pensamiento. Éste último fin de semana de octubre las energías de tu signo se renovarán en todos los sentidos, va ser un fin de semana de grandes logros personales. Por fin te decides a ser feliz con tu pareja y estar más estable si son del signo de Leo o Capricornio. Te invitan a salir de viaje para fin de año, trata de irlo planeando.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana la energía de tu signo se verá desgastada, por eso trata de descansar y pasar tu tiempo en compañía de personas positivas. Recuerda que tú eres el negociante del zodiaco, por eso te recomiendo que este viernes te pongas agua bendita en la nuca y la frente, además de cargar un limón verde en la bolsa, con esto cortarás todo lo negativo que está a tu alrededor y así lograr más proyectos de trabajo. No te precipites a casarte o comprometerte, trata primero de conocer bien a tu pareja y después planear un futuro, tu compatibilidad en el amor va ser con los signos de Acuario, Libra y Cáncer. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 23 y 55, tu color es el azul fuerte. Este 1 de noviembre prende una veladora de color azul y un incienso de sándalo para que todo el mes te llenes de buenas energías, recuerda que el dinero no se presta porque te roban la buena suerte.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Días de juntarse con la familia y seres queridos para convivir y recordar a las personas que ya están con Dios. Este fin semana de octubre tu energía se verá un poco dañada por el mal de ojo en el sentido de la salud, por eso te recomiendo que este viernes 31 de octubre te pongas ropa blanca y perfume de sándalo antes de salir de casa, esto te ayudará a cortar lo negativo. Recuerda que en este día las energías oscuras están muy fuertes y tú eres muy receptivo a todo lo que te rodea, trata de protegerte siempre y no confiarte de nadie. Te buscan para ofrecerte un negocio, acepta. Recuerda que necesitas hacer un patrimonio en tu vida. Tus signos compatibles en el amor son Aries y Capricornio, tu ángel de la guarda te recomienda que siempre expreses tu verdad y defiendas tus ideales y veras que tu creatividad brillará con más intensidad. Te vienen dos golpes de suerte con los números 02, 11 y 77, tu color es el blanco.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te vienen tres golpes de suerte con tus números mágicos que son 09, 18 y 63, tu color es el verde y no se te olvide que el día 1 de noviembre prendas incienso y una veladora blanca para que tengas abundancia todo el mes. Este fin de semana tendrás muchos cambios de pensamientos positivos. Recuerda que tu signo es agua y por eso te recomiendo que este viernes 31 de octubre te cortes las puntas del pelo y cargues algo de plata, verás que la buena suerte brillará más que nunca. Viernes de juntas laborales para cambios de proyectos, recuerda no confiar tanto en tus compañeros de trabajo. Domingo de salir a pasear y juntarse con tu familia para hacer una comida y recordar a tus difuntos. Te llega un nuevo amor y es posible que llegue para quedarse. Recuerda que estás en tiempo de formar una familia y esta persona puede ser la indicada.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Trata de hacer una depuración de las personas con las que te relacionas, no todos te quieren ver bien, es mejor ser pocos y confiables. El fin de semana debes de tener cuidado con las energías cruzadas y los malos comentarios a tu alrededor. Te recomiendo ser discreto, recuerda que a tu signo zodiacal lo acompaña el sol, así que trata de salir a caminar en las mañanas para que te queme tu energía negativa y este 1 de noviembre prende una veladora roja y ponte un listón del mismo color en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos, con este ritual aseguras la prosperidad en el mes once. Domingo de estar en una reunión familiar para recordar a tus difuntos donde además sabrás de un embarazo que te hará muy feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 07,16 y 44, tu color es el rojo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuídate de infecciones de garganta, trata de ir con tu médico. El fin de semana habrá grandes cambios en lo personal, por fin decides ser feliz y olvidarte del pasado, estás en uno de tus mejores momentos, por eso te recomiendo que este día 1 de noviembre prendas una veladora blanca y cargues un limón verde en la bolsa para que asegures la prosperidad en tu vida. En estos días arreglas asuntos de pensión y papelería de migración, así que trata siempre de poner en orden todos tus documentos, trata de no gastar de más y tener cultura del ahorro para hacer un patrimonio. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 20 y 51, tu color es el azul fuerte, tu ángel de guarda te recomienda que te des permiso de recibir y no sabotearte la felicidad, esto significa que le des la bienvenida a las bendiciones que Dios te va enviar en estos días. Tu compatibilidad en el amor será con los signos de Aries y Géminis. Este domingo estarás con tu familia y recordarán a sus seres queridos.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes tendrás muy nuevas oportunidades de trabajo o donde estás trabajando te dan un reconocimiento económico por tu buen desempeño de laboral recuerda que tu signo es el más cumplido en tus labores y eso lo hace siempre estar en los buenos comentarios de tus superiores, pero recuerda que levantas muchas envidas y mal de ojo así que se te recomienda que este día primero de noviembre prender una veladora blanca y ponerte agua bendita en la frente y nuca para cortar todo lo negativo y asegures un mes lleno de prosperidad. Tramitas tu visa del extranjero y pasaporte para irte de viaje en el mes de diciembre con tu familia. Te busca tú padres para que le ayudes en su jubilación o pensión, tu ángel de la guardia te recomienda que te expreses en todos los sentidos y no te guardes rencores del pasado, recuerda que la creatividad Divina se expresa a través de tus acciones así a ponerlo en práctica, tú números de la suerte son 02,15,33 tu color es el amarillo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin semana de octubre te va a venir un cambio radical en tu vida hacia lo positivo y más porque es tu época de cumpleaños así que debes de estar preparado para lo que va a pasar y estimular la suerte con ponerse mucho perfume de sándalo, estrenar ropa y zapatos para que este día te llenes de energías positivas. Recibes un regalo que no esperabas que te hará muy feliz, recuerda que eres el signo más consentido del zodiaco por eso siempre tú seres queridos se juntan para celebrarte, yo sé que estás un poco melancólicas por las personas que ya están con Dios, pero dedícales una oración y siempre los tengas en tus pensamientos. Ten cuidado con problemas de estómago, tu ángel de la guardia te dice que por fin te llenaras de éxito en tus logros profesionales así que calma escorpión que ya viene la tuya que tus números de la suerte son 01,12,39, tu color es el azul y tu compatibilidad en el amor es con los signos de Piscis y Cáncer a los escorpiones que están casados no discutan tanto y recuerden platicar todas sus inquietudes de pareja.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Domingo de juntarse con tu familia para ir a comer y recordar a tus difuntos trata de mantener siempre los buenos recuerdos.Este fin de semana deberás protegerte de los nervios y alteración de ánimo en tu vida laboral son por los problemas económicos por eso te recomiendo ponerse un listón rojo en tu tobillo con tres nudos y mucho perfume después de bañarte para que energías negativas no te lleguen recuerda que tu signo es muy sensibles las malas energías así que siempre protegerte y en estos días nada de cirugías médicas ni dentales para que no tengas problemas de salud, terminas de hacer unos pagos de colegiatura y tarjeta de crédito, los signos más compatibles en el amor contigo son Acuario y Leo, tendrás un golpe de suerte con los números 07,31,79. Tu color es el naranja, trata de no ponerle tanta atención a lo que dicen de ti tú sigue igual de auténtico y veraz que te llegara el éxito, d

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que tu signo está atravesando por una época de prosperidad solo trata de ser discreto y no comentar tus logros. Este fin de semana de tener muy buenas noticias a tu alrededor este fin de mes de octubre, los astros te darán la fuerza suficiente para lograr todo lo que deseas. Este día primero de noviembre se te recomienda prender una veladora blanca y pon flores en tu hogar para que reine todo un mes de noviembre lleno de abundancia, trata de administrar más tu tiempo para que puedas hacer todo lo que deseas estos días como hacer ejercicio, un amor muy compatible llegara a ti del signo de Aries o Libra, tu día de la suerte el domingo con los números 09,21,30. Tu color el naranja y el blanco, te regalan una mascota. Terminas de hablar con unas amistades que eran muy tóxicas en tu vida, sales de viaje para visitar a la familia y recordar a tus difuntos.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes debes de estar con mucha cautela en tus decisiones de trabajo porque tendrás que tener bloqueos en tu mente para tomar la mejor decisión. Recuerda que a ti te afectan muchas las energías negativas, así que trata de ponerte agua bendita en la frente y cargar un limón verde en la bolsa. Recuerda que el 31 de octubre las energías oscuras están muy fuertes, así que no hagas ningún trámite fuerte y ninguna operación médica. Eres muy bueno para las relaciones públicas y ventas, así trata de proyectarte en eso para poner un negocio los fines de semana. No te creas tanto de lo que te dice tu pareja, recuerda que son mejores los hechos que las palabras. Tus números de la suerte son 14,88,91. Tratas de combinarlo con tu día nacimiento para personalizar tu suerte, un amor del signo de Géminis o Libra hablará de reclamos así hacia ti recuerda no prometas lo que no puedas cumplir y aléjate de personas tóxicas, te juntas este domingo con la familia para recordar tus difuntos y préndeles veladoras recuerda que las oraciones son la alegría de tus difuntos.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El fin de semana va a ser de muchas energías positivas te sentirás de lo más feliz y con muy buena actitud recuerda que uno de tus mejores meses va a ser noviembre así que se te recomienda prender una veladora roja el día primero y ponerte perfume de sándalo y usar algo de plata como protección y veraz que las envidas no te harán ningún daño. Te llega la propuesta de un negocio nuevo y va a ser en publicidad o ventas acéptalo te va a ir de lo mejor, en el amor seguirás de lo más enamorado y ya pensando en formalizar tu mejor compatibilidad de pareja es con el signo de Cáncer o Virgo, tendrás un golpe de suerte con los números 00,13,59 tu color es el azul o morado, tu ángel de la guardia te dice que prestes atención a tus sueños que recibirás una guía divina mientras duermas y la solución a tus problemas, preparas un viaje con tu pareja para el mes de noviembre. Te busca alguien del signo de tierra para reclamarte algo amoroso. Trata de estar en paz en tu vida y solución todo en su momento. Te juntas este domingo para ir a la iglesia y dedicarles unas oraciones a tus difuntos.

