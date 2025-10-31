‘El Pantera’ detrás del asesinato de ‘Regio Clown’ y ‘B-King’ (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que “El Pantera” sería el autor intelectual del homicidio de los DJ’s colombianos “Regio Clown” y “B-King“.

Este jueves, la FGJEM reportó la detención de Cristopher “N” alias “El Comandante” quien sería uno de los autores materiales del homicidio de “Regio Clown” y “B-King”.

Según la Fiscalía mexiquense “Los actos de investigación realizados hasta este momento, vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como ‘2-CB (Tusi)‘ y ‘Coco Channel‘. Las investigaciones permiten relacionar esta actividad con otros delitos como extorsión ‘gota a gota’, privación de la libertad y secuestro”.

‘El Pantera’ presuntamente pagó 200 mil pesos por el asesinato

Según la hipótesis de la investigación, “El Pantera” -uno de los cabecillas de “La Unión Tepito“- habría pagado 200 mil pesos por el asesinato, por lo cual, “El Comandante” engañó a las víctimas ya que en realidad él sabía que los trasladarían a un lugar donde quedarían privados de la vida por órdenes de alias “El Pantera”.

Según la Fiscalía, el 14 de septiembre “B-King” y “Regio Clown”, viajaron de un hotel en Polanco a un evento “Sin Censura” en la Ciudad de México, a bordo de una camioneta marca GAC, modelo GS8 color verde, conducida por alias “El Comandante”.

Desde esa fecha, Cristopher “N”, aprovechándose de la confianza que le tenía la víctima alias “DJ Regio Clown”, logró hacerle creer que establecerían negocios juntos, previo acuerdo con alias “El Pantera” y alias “El Apá”.

El 16 de septiembre, alias “El Comandante”, ordenó a través comunicación telefónica a Mariano “N”, que “por instrucciones de alias “El Apá”, acudiera a la plaza Miyana por los colombianos y los llevara a la colonia Renovación” ubicada en Iztapalapa.

Un testigo señaló que las víctimas quedaron privadas de la vida en domicilio de alias “El Apá” en la Ciudad de México y que este sujeto tendría como propiedad un taller de reciclado ubicado en la colonia Renovación de Iztapalapa, donde se usan bolsas de plástico y de rafia similares a las que contenían los restos humanos en el lugar del hallazgo.

Para el traslado de los restos, utilizaron una camioneta de las mismas características de la Ford Expedition, color rojo que utilizó Mariano “N” el 11 de septiembre para recibir a alias “B-King” en el AIFA y conforme a las instrucciones, quedaron abandonados en el Estado de México con un mensaje que pretendía desviar las investigaciones, señaló el testigo.

‘El primero que caiga en la cárcel y diga algo lo mando a matar’

También manifestó que “El Pantera” amenazó a “El comandante” y “El Apá”, y el resto de quienes intervinieron en los hechos diciéndoles: “el primero que caiga en la cárcel y diga algo lo mando matar” y “no los quiero ver en la Ciudad de México ni en el estado hasta diciembre”.

“Lo anterior, presupone un acuerdo previo entre alias ‘El Pantera’, Cristopher ‘N’, alias ‘El Comandante’, alias ‘El Apá’, Mariano ‘N’ y otros, para privar de la vida a las víctimas principalmente por el interés de alias ‘El Pantera’ de “matar” a “DJ Regio Clown”, debido a que éste, habría divulgado datos sobre su identidad y porque distribuía droga en los eventos ‘Sin Censura’ sin su autorización“, enfatizó la dependencia mexiquense.

La FJGEM subrayó que el análisis conjunto de los indicios permite inferir que Cristopher “N”, alias “El Comandante” tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo.

24 Horas

