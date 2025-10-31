El 15 y 16 de noviembre la final del campeonato mexicano de motocross en Puerto Escondido (11:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. La pista Moto Park de Puerto Escondido, reunirá a los mejores exponentes sobre los llamados “caballos de acero”, para disputar la gran final del Campeonato Mexicano de Motocross, el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, el evento cuenta con el apoyo de la Asociación Mexicana de Motociclismo.

Las inscripciones se encuentran abiertas en línea y tienen un costo de $2,000 pesos, e invasión $1,000 pesos, hasta el jueves 13 de noviembre a las 19:00 horas. Mientras que los registros el 15 de noviembre en la mesa de inscripciones serán en efectivo y tendrán un costo de $2,500 pesos e invasión $1,000 pesos. El primer control del circuito será a las 12:00 horas del viernes 14 de noviembre.

En tanto la reunión entre organizadores y jurado será a las 7:45 del sábado 15 de noviembre, las categorías 125 open, femenil open, junior, 85 mini, súper mini, 65 mini, mx, 50 mini, mx, correrán a 3 heats. Se les recuerda que los entrenamientos empiezan a las 9:00 en punto, se les solicita estar en el área de staging 10 minutos antes de cada categoría para cada entreno. MX1/MX2, es obligatorio entrar a sus prácticas de sábado, para tener derecho a arrancar en la carrera del domingo.

El sistema de puntuación otorga al primer lugar 25 puntos, al segundo 22 unidades, para el tercer lugar serán 20 puntos, el cuarto sitio se lleva 18 puntos, para el quinto lugar son 16 puntos, el sexto sitio son 15 puntos, el séptimo recibe 14 puntos, para el octavo lugar son 13 puntos, el noveno recibe 12 unidades, para el décimo se contemplan 11 puntos, el sitio número 11 obtiene 10 unidades, para el lugar número 12 son 9 puntos, así sucesivamente, el último que obtiene 1 punto es el lugar número 19.

En cuanto a la premiación, se tiene una bolsa de $300,000 pesos en apoyo directo a los pilotos, del primero al quinto sitio. En las categorías MX1, MX2 Y Vets experto, con una bolsa especial de $100,000 pesos, el resto de las categorías es de $200,000 pesos, dividido equitativamente entre 16 categorías, con $12,500 pesos por categoría. De igual forma se reconocerá con trofeo a los primeros tres lugares del resultado final de cada categoría.