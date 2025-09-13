Pobladores realizan rapiña de cerdos tras volcadura de tráiler en Matehuala: los exhiben en video (18:30 h)

Matehuala, 12 de septiembre. Un tráiler que transportaba decenas de cerdos volcó este jueves al mediodía en la carretera federal 57, a la altura del Libramiento Norte en Matehuala, desencadenando un episodio de rapiña. El accidente, ocurrido alrededor de las 12:00 horas, no dejó lesionados, pero provocó pérdidas significativas para el conductor y la empresa transportista, además de un caos vial que complicó la circulación en esta transitada vía.

causas aún bajo investigación. Los animales quedaron esparcidos por la El vehículo, cargado con cerditos perdió el control por. Los animales quedaron esparcidos por la carretera , muchos heridos o muertos tras el impacto.

Sin embargo, lo que captó la atención fue la reacción de pobladores y automovilistas, quienes aprovecharon la situación para capturar a los cerdos vivos. Videos difundidos en plataformas como X muestran a decenas de personas corriendo, empujándose y cargando animales hacia autos y camionetas.

Algunos llevaron más de un animal. Foto: Captura de video

En uno de los momentos del clip se ve a un hombre cargando varios animales a la vez, mientras los puercos chillan en medio de la confusión. Se estima que entre 20 y 30 cerdos fueron sustraídos antes de que las autoridades lograran intervenir.

La Guardia Nacional y Protección Civil acudieron al lugar para controlar la situación, dispersar a la multitud y auxiliar al conductor, quien no resultó herido. Las labores de limpieza y retiro del tráiler provocaron el cierre parcial de carriles, afectando el tráfico durante varias horas.

¿Cuáles son las penas por el delito de robo y rapiña?

Algunos de los cerdos estaban lesionados de gravedad. Foto: Captura de video

La rapiña, considerada hurto en grado de aprovechamiento según el Código Penal Federal, es un delito grave en México.

Quienes participen en estos actos pueden enfrentar penas de hasta 8 años de prisión, además de multas, especialmente si se demuestra que el saqueo ocurrió en una vía federal o en perjuicio de bienes destinados al comercio.

