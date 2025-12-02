México detecta su primer caso importado de sarampión (17:30 h)

Oaxaca de Juárez,2 de diciembre. La Secretaría de Salud de Baja California confirmó el primer caso importado de sarampión en México en 2025, detectado en un niño de 9 años originario de Chiapas que comenzó con síntomas el pasado 25 de noviembre tras regresar de un viaje familiar a su estado natal.

El secretario de Salud estatal, Adrián Medina Amarillas, informó que el menor fue atendido en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el personal médico identificó signos compatibles con sarampión y notificó de inmediato a las autoridades sanitarias. Pruebas PCR confirmaron el diagnóstico.

El paciente permaneció en aislamiento hospitalario, mientras que la Secretaría de Salud desplegó un barrido epidemiológico en su zona de residencia, en el Ejido Nuevo León, en el Valle de Mexicali, para evitar posibles cadenas de transmisión del virus. También se aplicaron pruebas a los contactos cercanos como parte del protocolo de contención.

Aplican dosis de triple viral

Medina Amarillas destacó que el estado cuenta con personal capacitado para la detección oportuna de esta enfermedad y subrayó que la vacuna triple viral (SRP) sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir brotes. Señaló que Baja California se mantiene como uno de los cinco estados del país sin casos locales de sarampión.

Durante 2025, la entidad ha aplicado 207 mil 500 dosis del biológico, disponible de manera gratuita en todas las unidades del sector público y mediante jornadas casa por casa en zonas vulnerables.

Las autoridades sanitarias pidieron a la población mantenerse alerta ante síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, conjuntivitis y manchas blancas en la boca, seguidos de una erupción que inicia en el rostro y se extiende por el cuerpo. Ante cualquier señal, recomendó acudir de inmediato a valoración médica para evitar la propagación del virus.

