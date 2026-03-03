México, atrapado y sin salida: Víctor Sánchez Baños (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo.

Por Víctor Sánchez Baños

El análisis de la composición actual y el desempeño del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revela un creciente dominio del oficialismo mexicano de sus principales tomadores de decisión.

Esto genera preocupación por una “captura total” de estas instituciones por parte del partido Morena y sus aliados, por lo que las elecciones, como ocurrió con la de ministros, magistrados y jueces federales, el año pasado, se negaron a reconocer el uso de “acordeones” para inducir el voto.

Las acusaciones no son gratuitas. La actual conformación del Consejo General del INE ha sido objeto de críticas por presuntas afinidades políticas y familiares con el partido en el poder.

El caso que es más representativo, es el de Guadalupe Taddei, presidente de ese instituto. El PAN impugnó su nombramiento señalando la falta de idoneidad debido a sus claros vínculos familiares y políticos con Morena. El expresidente Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente su relación con la familia de Taddei tras su designación y, para darle una bofetada a los mexicanos y violar la ley, nombro a su sobrino como director de la empresa de Litio, del gobierno federal que gasta 12 millones de pesos anuales, sin hacer absolutamente nada.

Jorge Montaño Ventura, también ha sido señalado por la oposición por tener vínculos cercanos a Morena a nivel familiar y político.

“Superpoderes” de la presidente del INE. en enero de 2026, la Suprema Corte desechó una controversia presentada por otros consejeros que buscaban restringir las facultades exclusivas otorgadas a Taddei para designar cargos directivos y de transparencia dentro del INE. Morena, desde Palacio Nacional, impulsó estas facultades para centralizar el control del instituto.

Pero, todo no queda ahí. La colaboración con el Ejecutivo, quedó demostrada con cinismo, cuando en agosto de 2025, consejeros del INE acudieron a la Secretaría de Gobernación, con la titular Rosa Icela Rodríguez, para coordinar temas de la nueva reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum. Son señales del sometimiento de la autonomía de ese instituto que debe ser totalmente apartidista y completamente ciudadano, frente al gobierno.

Además del INE, el TEPJF es una “pieza clave” para materializar las reformas del oficialismo, al tomar decisiones que han favorecido al oficialismo de Morena, PT y PVEM, la coalición gobernante, al validar la mayoría “calificada” del 67% sobre el 54% que lograron en las urnas en el 2024.

Otro hecho de cínica sumisión al gobierno morenista, es el allanamiento de reformas. Durante los primeros meses de 2025, se reportó que el TEPJF se dedicó a facilitar el camino legal para la implementación de la reforma judicial, en medio de tensiones internas con otros órganos del Poder Judicial.

Todo ello, nos lleva a prever que esos magistrados con vínculos cercanos a Morena, serán los encargados de calificar las elecciones judiciales. Definitivamente no serán imparciales. El montaje electoral del oficialismo es apabullante.

Otra pintita más al tigre. El TEPJF revocó medidas cautelares que el INE impuso en su momento contra Claudia Sheinbaum por actos que la oposición consideraba anticipados de campaña, pese a quedar enteramente comprobado.

Este tipo de decisiones, ilegales, sirven para que informes técnicos y consultorías de riesgo político señalen graves peligros para los comicios del 2027, ya que el oficialismo captura los órganos electorales; una dominación política que se apoya en la captura del TEPJF y el debilitamiento progresivo del INE para eliminar contrapesos independientes.

Y, no es para menos. Está evidenciado que, por ejemplo, la expresidente Mónica Soto, quien llegó mediante un golpe promovido por López Obrador, el pejelagarto, en unión con de los aliados de Morena, Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes, lo destituyeron “por mayoría”. De esa forma, cierran el candado autoritario y defienden todo lo que a Palacio Nacional le convenga.

Pero, no se quedan atrás los nuevos integrantes. Gilberto de Guzmán Bátiz García (Magistrado presidente), electo por voto ciudadano con más de 4.4 millones de sufragios, de electores que nunca habían escuchado de su nombre y “coincidentemente” lo eligieron. Se le asocia con el oficialismo por su trayectoria previa como consejero electoral en Chiapas, en el gobierno del cuñado de Adán López, y por ser impulsado en listas afines a la “4T” durante el proceso de selección.

En un paisaje como éste, el valor del voto de los ciudadanos es simplemente “cero” y las elecciones sólo son de utilería, cuando están tomadas las decisiones desde Palacio Nacional o… Palenque.

PODEROSOS CABALLEROS

ASF: El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, busca la reelección y se queja de “mala prensa”. Buscar vida eterna como auditor y servir a los intereses de Morena, pero en especial del Peje López Obrador. Presuntamente, se hizo de la vista gorda de miles de millones de pesos “esfumados” vil e impunemente. ¿Contubernio, corrupción o incompetencia? Cualquiera es un desastre. Por ello, cobra importancia el perfil de quienes buscan suceder a Colmenares. Ante la Cámara de Diputados, han levantado la mano 37 aspirantes. Muchos son paja, pero destacan auditores estatales como Álvaro Bardales de Hidalgo, o Alejandro Reynoso, de Nuevo León. Gerardo Lozano y Emilio Barriga ex auditores de la SASF, de la ASF, y José Serrano, con abiertos lazos con Morena y AMLO. De los más de 40 registrados destaca Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del INAP, con una trayectoria independiente e impecable, y Agustín Caso, quien puso en jaque a AMLO al contabilizar 360 mil millones de pesos, por la puntada de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Sin pasivos pues. Esto es lo que valorará positivamente la Comisión de Vigilancia de Diputados, que preside Javier Herrera Borunda.

IRÁN-ISRAEL: Los ataques de Estados Unidos e Israel, están enfocadas a objetivos políticos de la teocracia iraní y sitios detectados donde siguen enriqueciendo uranio con el fin de elaborar bombas atómicas. Sin embargo, hasta el momento de escribir este comentario, desconocemos si esa nación tiene artefactos nucleares y su alcance a Europa y América. No hay internet, ni servicios de comunicación. El impacto de esa guerra, será trascendente para el mundo. Muerto Ali Jameni, el ayatolá, Ali Lariyani con el presidente Masoud Pezeshkian, serán los que dirijan esa nación con poder nuclear. El gobierno iraní va contra Occidente. México, no se nos olvide, está en Occidente. Aquí veremos cuál será la posición de México en el conflicto. No es sólo una crisis regional y la Cancillería, de Juan Ramón de la Fuente, deberá apoyar a Estados Unidos e Israel. Con Irán, sólo Venezuela, tenía negocios de oro, petróleo y dinero negro.

ESTADO POR ESTADO

CHIAPAS: El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó junto con los chiapanecos, en el rompimiento de un nuevo Récord Guinness: Imagen Humana de Camiseta de Fútbol Más Grande. Este es el primer evento oficial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México. El evento de la presentación de la camiseta, fue presenciado de manera virtual por la presidente de la República, Claudia Sheinbaum.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG): Grupomar que lidera Antonio Suárez aumentó la producción para la Cuaresma a 40 toneladas diarias de lomos congelados de atún aleta amarilla. La firma dueña de la marca Tuny, diseñó un modelo operativo que permite responder a la alta demanda sin apartarse de los principios de pesca responsable y cumplimiento de las vedas.

