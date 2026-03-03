Damaris Baglietto Hernández nueva Fiscal Federal de la FGR en Oaxaca (23:13 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. Con el propósito de impulsar la operatividad y fortalecer el trabajo en las Fiscalías Federales en los estados, anteriormente Delegaciones Federales, en armonía con la visión y los esfuerzos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, nombró a 11 nuevos titulares, entre quienes se cuenta seis mujeres.

Las personas servidoras públicas nombradas cuentan con una sólida formación y experiencia como ministerios públicos, una amplia trayectoria en el ámbito jurídico dentro de la propia institución.

En reunión, Godoy Ramos reconoció la trayectoria de las y los recién designados fiscales federales, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), y les deseó éxito en sus labores, en las cuales dijo, contarán con todo el respaldo y coordinación institucional.

La titular de la FGR también destacó que su función constituye una responsabilidad elevada para enfrentar con integridad, profesionalismo, plena disposición y firme compromiso los retos en la materia. Godoy Ramos destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre autoridades de seguridad y procuración de justicia en el ámbito de las entidades federativas.

En Baja California, fue nombrada Teófila González Lozada, quien se desempeñaba como subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la UIL en Ensenada; en Campeche, fue designada Margarita Galván Rodríguez, quien fungía desde 2021 como Fiscal en Jefe del equipo de Investigación y Litigación I en la Fiscalía Federal en Guanajuato, subsede en León.

En Ciudad de México, fue nombrada Laura Gabriela Chang Marroquín, quien era titular desde 2022 de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos en la FECOR.

Para Durango e Hidalgo, fueron designadas Rosalía Juárez Ramírez y Ana Cristina Maturano Ramos, respectivamente. Juárez Ramírez cuenta con más de 20 años de trayectoria como Ministerio Público; Maturano Ramos, tiene experiencia como ministerio público y asesora jurídica.

En Jalisco fue nombrado Enrique Landeros Curiel, quien cuenta con experiencia como Fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopán; en Nayarit, estará Mario Esquivel Ayala, quien fungía como agente del Ministerio Público en la Fiscalía Federal del mismo estado.

En Nuevo León, fue nombrado José Guadalupe González Guajardo, quien se desempeñaba como titular de la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en la Fiscalía Federal en Reynosa, Tamaulipas.

En Oaxaca, fue designada Damaris Baglietto Hernández, quien desde marzo de 2023 se desempeñaba como titular de la Unidad de Investigación y Litigación en la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, además de que fungió como subdelegada en diferentes entidades.

Para San Luis Potosí, se nombró a Gabriel Campos Piña, quien se desempeñaba como Fiscal Federal en Nayarit; y en Tamaulipas, fue nombrado Manuel Eduardo León Torres, quien cuenta con experiencia como agente del Ministerio Público, Fiscal en Jefe, entre otras tareas.

