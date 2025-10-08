Mexicanos a bordo de la Global Sumud Flotilla llegan al AICM (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. Tras varias horas de vuelo luego de su escala en Turquía, los seis mexicanos abordo de la Global Sumud Flotilla finalmente llegaron a nuestro país. Su vuelo llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en donde sus familiares los acogieron con gusto.

De acuerdo con la información, los connacionales realizaron un vuelo de poco más de 10 horas desde Estambul hasta nuestro país. Aterrizando en el AICM poco antes de las 7:00 horas de la mañana de este miércoles 8 de octubre.

En su arribo a la CDMX, en el área de llegadas internacionales, varios ciudadanos con la bandera de Palestina se dieron cita para recibir a los connacionales que participaron en la Global Sumud Flotilla.

El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió a los mexicanos que terminaron deportados por Israel, tras ser interceptados cuando navegaban hacia Gaza en la misión humanitaria de la flotilla Sumud.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hoy llegaron Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.

Las personas mexicanas estuvieron recibidas por sus familiares, amistades y el canciller Juan Ramón de la Fuente en la Base Áerea Militar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde se les realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio.

La SRE reafirmó que “su prioridad de velar por la integridad física y los derechos de las y los connacionales en el exterior hasta su retorno seguro a nuestro país”.

Proceso de repatriación de connacionales en la Global Sumud Flotilla

La SRE informó que los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, para llevar ayuda humanitaria, primero terminaron llevados al puerto de Ashdod y de ahí estuvieron transferidos, junto con todos los participantes en la Flotilla, al centro de detención de Ketziot.

Funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el derecho internacional aplicable.

Los connacionales pasaron algunos días en el principal centro de detención de Israel, mientras se realizaba el trámite de su deportación, luego salieron de ese país por la frontera con Jordania, desde donde la Cancillería los trajo de vuelta a México, y tras una escala en Estambul, este miércoles llegaron al AICM.