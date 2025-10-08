Reciben alta 3 heridos por explosión de pipa en Puente de la Concordia (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. Tras casi un mes hospitalizadas, tres personas que resultaron heridas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia ya se dieron de alta, informó la Secretaría de Salud local.

La dependencia capitalina informó que 9 personas continúan hospitalizadas, entre ellas 4 menores, mientras la cifra de decesos se mantienen en 31.

Fiscalía CDMX reserva registros de explosión en Puente de la Concordia

Sobre la explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre, en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la fiscal de Justicia capitalina, Bertha Alcalde, precisó que la información derivada de esta investigación se mantiene reservada por tres años.

“Estamos obligados por la ley, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que los registros de las carpetas de investigación son reservados y únicamente las partes, es decir, la víctima, en todo caso, el imputado, pueden tener acceso a la carpeta de investigación y que esa información es reservada”, indicó.

Esto no significa que la investigación vaya a durar tres años, “y mucho menos quiere decir que la Fiscalía quiera esconder su información ni mucho menos”, señaló.

Adelantó que el próximo viernes se realizará una conferencia para informar con detalle los primeros resultados de las indagatorias, cuidando el debido proceso y los estándares establecidos por ley.

