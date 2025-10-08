Exhorta Protección Civil evitar el cruce del puente Vado en San José Chiltepec por crecida del nivel del arroyo (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) llama a la población a evitar el cruce del puente Vado en San José Chiltepec, debido a la fuerte corriente del arroyo que representa un riesgo alto para la seguridad de las personas.

Indica que las intensas lluvias registradas en la región Cuenca del Papaloapan provocaron el incremento del nivel del agua, que ha rebasado la capacidad del puente, por lo que el paso vehicular permanece suspendido de manera temporal.

Derivado de esto, no hay acceso por la carretera federal 175, en el tramo Valle Nacional-Tuxtepec-Oaxaca. La dependencia recomienda a las y los conductores utilizar rutas alternas, como la autopista que va hacia el Istmo de Tehuantepec o Veracruz.

Además de evitar el uso de lanchas en condiciones de riesgo y, en caso de ser necesario, extremar precauciones y portar en todo momento chalecos salvavidas.

La CEPCyGR mantiene un monitoreo constante en la zona, en coordinación con autoridades municipales y regionales, con el objetivo de proteger la integridad y seguridad de la población.

