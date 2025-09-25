Mexicano herido en ataque mortal contra ICE en Texas (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Un ataque armado contra un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, dejó este miércoles a un detenido muerto y dos más heridos de gravedad, entre ellos un ciudadano mexicano.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un francotirador abrió fuego desde un edificio cercano hacia el puerto de salida de la instalación, alcanzando a los internos antes de suicidarse.

El atacante, identificado como Joshua Jahn, un estadounidense blanco de 29 años, abrió fuego desde una azotea cercana antes de suicidarse. En la escena se recuperaron casquillos con la leyenda “ANTI ICE”, lo que llevó al FBI a investigar el hecho como un acto de “violencia dirigida” con posible trasfondo ideológico.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que uno de los heridos es connacional, hospitalizado y en estado crítico. El consulado en Dallas mantiene contacto con su familia y ha solicitado acceso irrestricto para verificar su condición y brindar asistencia legal.

Mexicano fallece durante custodia de ICE en California

El incidente ocurre un día después de que otro mexicano falleciera bajo custodia de la agencia antiinmigrante en California, lo que ha intensificado las gestiones diplomáticas de México para esclarecer ambos casos y exigir protección a sus nacionales.

El ICE, responsable de las detenciones y deportaciones de inmigrantes irregulares, ha sido objeto de críticas de organizaciones civiles y de legisladores demócratas por el endurecimiento de operativos y condiciones en centros de detención.

En contraste, líderes republicanos y funcionarios de la administración del presidente Donald Trump reaccionaron al ataque defendiendo a la agencia y culpando a la “izquierda radical” de generar un clima hostil.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que “comparar al ICE con la Gestapo tiene consecuencias”, mientras que el inquilino de la Casa Blanca reiteró en redes sociales su compromiso de intensificar las redadas y acusó a sus opositores de “demonizar” a las fuerzas del orden.