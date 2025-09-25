Han lucrado con la salud de los mexicanos: Healthcare Systems (10:30 h)

Oaxaca de Juárez 25 de septiembre. Philips México Commercial ha lucrado a costa de la salud de miles de mexicanos, a través de la venta, comercialización y distribución de diversos modelos de ventiladores defectuosos, por lo cual ella es la que debería estar siendo demandada por el gobierno mexicano, aseguró la distribuidora Healthcare Systems.

En un desplegado, la compañía destacó que los productos fabricados por Koninklijke Philips, controladora neerlandesa de Philips México, al menos desde el año 2021, presentan alertas sanitarias nivel 1, el más grave por parte de la FDA (Food and Drug Administration), y a pesar de ello, se continuaron distribuyendo dolosamente en México. “¿Por qué en lugar de publicar comunicados acusando falsamente a Healthcare Systems y al Poder Judicial, no le explican al gobierno y al pueblo de México, por qué a pesar de las alertas continuaron comercializando y distribuyendo los equipos defectuosos marca Philips perjudiciales para la salud de los usuarios?”, señaló. En entrevista, Eduardo Fuentes Celestrin, abogado de Healthcare Systems de México, acusó que la f ilial de la neerlandesa, “miente”, tanto en afirmar que su intención de iniciar un arbitraje no está relacionada con respiradores defectuosos, como con el riesgo de violar el acuerdo de protección de inversiones entre México y los Países Bajos.

“Mienten como respiran”, señaló el jurista de la empresa que hasta 2024 distribuyó los productos del sector salud de Philips. Declaró que la intención de Philips de iniciar un juicio arbitral contra México sí tiene que ver con los respiradores que han sido retirados en Estados Unidos y Francia por presentar defectos potencialmente asociados a causar lesiones, muerte súbita y cáncer. Según Healthcare Systems, “Philips México no actúa ni con ética, ni en cumplimiento a la normatividad aplicable, actúa con base en sus propios intereses económicos, sin importar los daños que pueda causar; de otra manera no se entiende la lógica de pretender iniciar un arbitraje internacional contra el Estado mexicano… en lugar de estar demandando, Philips México y su sociedad controladora, tendrían que estar demandados por el gobierno mexicano, y obligados a reparar integralmente el daño”, puntualizó. La Jornada

