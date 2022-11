Mejora estado de salud de Rebecca Jones; presumen alta hospitalaria en próximos días (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. El estado de salud de Rebecca Jones es favorable y podría recibir el alta hospitalaria en próximos días.

La actriz fue hospitalizada de emergencia este miércoles a consecuencia de una deficiencia pulmonar que derivó en neumonía.

Danna Vázquez, representante de Jones, informó que esta ha reaccionado muy bien y que es muy favorable la situación, de acuerdo con el último parte médico.

Está estable. No se ha agravado. No ha pasado más. Ella está luchando. (El doctor) me dijo que si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán por los foros. Ha tenido un avance favorable”, dijo en entrevista para el programa Hoy.