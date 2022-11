Gerard Piqué rompe con Shakira y ahora anuncia su retiro de futbol a los 35 años de edad (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. El futbolista Gerard Piqué ha anunciado con un emotivo video que se retirará del futbol; el sábado jugará su último partido en el Camp Nou.

Las redes sociales se conmocionaron después de que el famoso futbolista del Barcelona anunciara con un emotivo video que se retirará del terreno de juego del futbol después del último partido que disputará en el Camp Nou el próximo sábado.

El atleta se robó una vez más la atención de los internautas tras haber compartido un clip a través de su cuenta de Twitter (@3gerardpique) en el que informó que dejará a su escuadra del Barcelona porque le dirá adiós al fútbol.

Al inicio de la grabación Piqué aparece recargado en una barda en la cima de un edificio mientras mencionaba que hace semanas o meses mucha gente hablaba de él y que hasta el momento no había dicho nada, sin embargo, ahora quiere ser él mismo quien les hable de él:

“Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barca, últimamente he pensado mucho en ese niño, en que hubiera pensado aquel Gerard si le hubiera dicho que cumpliría todos sus sueños”, expresó mientras aparecían imágenes de él mientras era un pequeño.

Asimismo recordó cuando llegó al primer equipo del Barcelona y ganó diversos títulos con ellos, cuando fue campeón de Europa y del Mundo.

De igual forma subrayó que jugó a lado de los mejores de la historia, que hizo amigos para siempre y que fue capitán:

“Hace veinticinco años que entre en el Barca, me fui y volví, el futbol me lo ha dado todo, el barca me lo ha dado todo vosotros culers me lo habéis dado todo y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que he decidido que es el momento de cerrar este circulo”, confesó.

Finalmente agregó que después del Barca no habría ningún otro equipo y que así será:

“Este sábado será mi último partido en el Camp Nou, pasaré a ser un culers más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barca a mis hijos tal y como mi familia lo hizo conmigo y ya me conocéis, tarde o temprano volveré”, concluyó.

Piqué llegó al Barça con 10 años, pero entre 2004 y 2008 pasó al Manchester United -que en la 2006-2007 le cedió al Real Zaragoza-. Con el equipo inglés conquistó la Liga de Campeones en 2008, antes de regresar al club de sus amores.

Con el Barcelona, Piqué ha conquistado ocho títulos de la Liga española, siete Copas del Rey y, sobre todo, tres Ligas de Campeones de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Con la selección española fue internacional entre 2009 y 2018, formando parte de los planteles campeones del Mundial de Sudáfrica-2010 y de la Eurocopa de Polonia/Ucrania-2012.

Piqué no solo ha ocupado páginas en la prensa deportiva en los últimos años, sino también en las informaciones de sociedad por su relación con la cantante colombiana Shakira. La pareja, recientemente separada, tuvo dos hijos.

También es conocido por su papel como empresario. Con la empresa de derechos deportivos Kosmos se encargó principalmente de la reforma de la Copa Davis de tenis, a la que dio un nuevo formato.

24 Horas

