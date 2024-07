Mayo y Chapito, grave crisis con EU: Víctor Sánchez Baños (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de julio

Acabó la colaboración entre países

Aún, AMLO desconoce pormenores

Sin repercusiones captura de capos

Venezuela, oposición, ejército y Pueblo

Resultados por la dictadura o libertad

BMV, enseña a jóvenes como invertir

Es mejor arriesgarse a salvar a un culpable que condenar a un inocente.

Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés.

Después de analizar la captura o rendición de Ismael “El Mayo” Zambada, líder de la organización criminal más importante del mundo, y de Joaquín Guzmán López hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el jueves 25 de julio pasado, augura momento muy complicados en las vísperas del término del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según los hechos que se han conocido, ambos fueron detenidos al llegar a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas. El abogado de El Mayo habla de una traición de Guzmán López. La aeronave partió de Hermosillo y fue un bimotor que ha sido videograbado por medios locales, aunque la secretaria de Seguridad Pública, Cessna monomotor de matrícula de Estados Unidos.

El Mayo, en las primeras versiones afirma que es inocente de los delitos que lo acusan en Estados Unidos. No se tienen mayores datos de El Chapito, excepto una nota publicada por el WSJ, NYT y LA Times, que habla de una entrega “acordada” y de “traiciones”.

Aquí, en unos puntos, algunos análisis de lo que se sabe hasta el momento:

1.- El gobierno de López Obrador, como reconoció en su mañanera el viernes siguiente, supo después de las 16 horas del jueves, unas 6 horas después de la captura. No fueron informadas las autoridades mexicanas sobre la operación que aparentemente realizó el FBI. Se estima que fue tomado preso en México.

2.- La secretaria Rosa Isela Rodríguez, no tuvo mayor información a pesar que la solicitó al gobierno de Estados Unidos y el Embajador Ken Salazar, quien sólo les confirmó los hechos generales, sin ofrecer detalles. El esfuerzo de Rosa Isela no fue suficiente, ya que no contó con el apoyo del fiscal General, Alejandro Gertz.

3.- Existe una mala relación entre el gobierno de AMLO con la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Les quitó inmunidad, sus pasaportes diplomáticos y les impidió el uso de armas en territorio nacional. Además, les quitó un hangar que tenían en el aeropuerto de Guadalajara, lo que generado fricciones con esa oficina.

4.- La operación debió haberse hecho sin informar al gobierno de López Obrador, lo que implica la desconfianza en el manejo de información de inteligencia que manejan más allá del Río Bravo.

5.- Aún se desconocen datos precisos de la captura y si se violó la soberanía nacional, lo que tanto defiende AMLO.

6.- Sin embargo, sabe que esto tiene implicaciones políticas, diplomáticas y judiciales entre ambos países. El Mayo y el Chapito, conocen de complicades con autoridades mexicanas y del dinero que grupos de delincuencia tienen con partidos y políticos. Ambos podrían convertirse en testigos protegidos de EU y poner en jaque a las autoridades de este lado de la frontera.

7.- Las relaciones entre ambas naciones son ríspidas, ya que la captura no se hizo en cooperación y, por el contrario, se hizo en territorio nacional sin la autorización de las autoridades mexicanas. No debemos olvidar que Estados Unidos está en campañas electorales y esta captura viste a los demócratas e impulsarían a la candidata Kamala Harris.

8.- Al no tener una cabeza visible la organización de El Mayo, tendrá que seleccionar a un nuevo líder que organice un negocio que podría ser de más de 10 mil millones de dólares al año. Esto podría darse en un maro violento, lo que no ha ocurrido hasta el momento.

9.- En México, la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, tendrá que revisar la política de colaboración en materia de crimen, con el gobierno de quien gane los comicios del próximo 5 de noviembre.

10.- Además, no es la primera vez que llegan a México agentes estadounidenses para apresar a alguno sospechoso de un crimen en territorio del vecino del Norte. Y, todo hace indicar que no será el último, a menos que haya un leal y escrupuloso intercambio de información de inteligencia entre ambos países. Lo hubo, pero se deterioró con la 4T.

Este tema tendrá más implicaciones que aún no se alcanzan a imaginar.

PODEROSOS CABALLEROS

VENEZUELA

Los comicios presidenciales en Venezuela no fueron tersas. Militares afines al gobierno del dictador de ultraizquierda, Nicolás Maduro, fueron hostiles contra candidatos opositores y electores. Al momento de redactar esta nota, habían pasado casi 3 horas del cierre de casillas y aún no se tenían los datos, aunque las encuestas de salida daban un triunfo arrasador del opositor Edmundo González. A pesar de esto, se aprecia que Maduro estaba resignado a perder. Sin embargo, es importante conocer ver el comportamiento de las fuerzas armadas, que fueron beneficiados por 25 años del chavismo. ¿Aceptarán los resultados contra el oficialismo? ¿Cederán los inmensos “beneficios corruptos” que les dejó la dictadura? La corrupción, auspiciada por el chavismo, acabó con Venezuela. Mañana veremos el fin de izquierdismo latinoamericano.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

BMV

Formalmente el periodo de sucesión de la dirección de la Bolsa Mexicana de Valores, José-Oriol Bosch se despidió y abrió paso a Jorge Alegría. Jorge conoce perfectamente el funcionamiento de ese mercado y es uno de los arquitectos del ingreso de medianas empresas al mercado accionario más importante del país. Por cierto, en esta temporada vacacional, busca atraer a jóvenes para que tomen un curso de verano que los impulse a convertirse en inversionistas. La Escuela Bolsa Mexicana, que encabeza Gerardo Aparicio, puso en marcha la octava edición del Verano Financiero. Es un curso de dos semanas para jóvenes de 16 a 19 años.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir