Matan a balazos a septuagenario durante intento de robo en Huajuapan (20:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 26 de agosto. Un hombre de alrededor de 73 años de edad, fue asesinado con disparos de arma de fuego, al interior de su domicilio.

El hallazgo ocurrió la tarde de este martes, en el fraccionamiento Los Limones, de Santa María Xochixtlapilco, agencia de Huajuapan de León.

Presuntos malhechores ingresaron al vivienda, pero al no lograr el presunto hurto, le dispararon al hombre; heridas que después le causaron la muerte.

Al lugar llegaron paramédicos para confirmar la muerte del hombre de la tercera edad. También se apersonaron elementos de la Policía Municipal.

