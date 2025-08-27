Con calendario alternativo, anuncia S22 inicio de ciclo escolar 2025-2026 en Huajuapan (21:10 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 26 de agosto. La mañana de ayer lunes en la plaza de la Libertad de Expresión, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), inició manera oficial el ciclo escolar 2025-2026, con un acto cívico.

En el caso de sector 389, fueron 522 escuelas de educación básica las que iniciaron clases, y algunas hasta nuevo aviso, porque se encuentran realizando trabajos en los edificios.

El secretario de créditos de la Sección 22, David Hernández Pacheco, indicó que ayer también dieron inicio a la implementación del calendario escolar alternativo, esperando que avance el trabajo del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO).

“En el sentido de que la educación del pueblo de Oaxaca, está en manos de nosotros, los trabadores de la educación, y no podamos avanzar en tema, de una simulación, como lo pretende la nueva escuela mexicana, donde a partir de un plagio a nuestro PTEO, implementan una nueva escuela, pero que no tiene conocimiento, ni el procedimiento, para poder avanzar como lo hacemos en la Sección 22”, subrayó.

Indicó que el 90 por ciento de los alumnos en todo el estado de Oaxaca iniciaron ayer con clases, y el resto con sus profesores y directivos están en preparación de los procesos educativos que se implementarán durante el presente ciclo escolar.

Recalcó que como posicionamiento político seguirá sosteniendo que la educación está en manos de la Sección 22, además de que han valorado a partir de su análisis crítico, la importancia de iniciar antes el ciclo escolar oficial, para avanzar en compartir con los saberes comunitarios y el Taller Estatal de Educación Alternativa (TEEA) en sus diferentes fases.

“Cada una de las escuelas, hay que decirlo, maneja un contexto diferente, eso es lo que resalta nuestro PTEO, no es lo mismo enseñar una clase de matemáticas aquí en el municipio de Huajuapan, que llevarlo a nuestras comunidades, desde ese contexto avanzamos con la educación en Oaxaca”, señaló.

Sostuvo que en el programa de la Nueva Escuela Mexicana falta la parte operativa, es decir solo mandan el trabajo, pero no indican cómo se realizará.

Aseguró que han demostrado que Oaxaca es punta de lanza en la educación, porque no necesitan de los libros para poder trabajar con los estudiantes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir