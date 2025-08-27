¿Cuándo será el enfrentamiento entre el Canelo y Crawford? (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de agosto. El Canelo ya casi regresa al ring y esta vez para enfrentar a Terence Crawford, así que si eres aficionado del box, checa todos los detalles de la siguiente pelea de Saúl para que no te la pierdas.

¿Cuándo será el enfrentamiento entre el Canelo y Crawford?

El combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre de 2025, en pleno mes patrio. Aunque no será exactamente el 15 de septiembre, como muchos esperaban, la fecha sigue siendo perfecta para una noche mexicana con sabor a boxeo.

La sede del combate será el imponente Allegiant Stadium en las Vegas, Nevada, por lo que el horario será muy accesible para los fans mexicanos:

La transmisión será a las 19: 00 horas y la pelea estelar de las 21:00 horas del centro de México.

Por primera vez, una pelea de este calibre se transmitirá exclusivamente a través de Netflix. No necesitas pagar extra, basta con tener una suscripción activa en la plataforma para poder disfrutar de la transmisión completa desde la comodidad de tu casa

¿Cómo llegan Canelo y Crawford a la pelea?

El boxeador tapatío viene de una victoria en mayo de 2025 frente a William Scull en Arabia Saudita. Aunque ganó por decisión, muchos aficionados quedaron insatisfechos con su desempeño. Esta pelea ante Crawford representa una nueva oportunidad para brillar, ahora ante un rival de mayor calibre y frente a su público latino en Las Vegas.

Por otro lado Terence Crawford llegará invicto al combate, su última pelea fue en agosto de 2024, cuando derrotó al uzbeko Israil Madrimov para quedarse con el título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo.

