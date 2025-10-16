Matan a balazos a profesora del COBAO en Putla (18:00 h)

Putla Villa de Guerrero, Oax. 15 de octubre. Una profesora fue asesinada con disparos de arma de fuego, frente al plantel 06 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

El asesinato ocurrió alrededor de las 3 de la tarde de este miércoles, en el barrio Campo de Aviación.

La mentora pretendía ingresar a una camioneta, al parecer de su propiedad, en color gris, marca Dodge, tipo Caravan, cuando fue atacada a balazos.

El cuerpo quedó tendido a un costado de la puerta del conductor, que se encontraba abierta.

Al recibir el reporte, al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el lugar y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía Local de Putla.

Más tarde, se presentaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y demás personal a realizar las diligencias.

La mujer fue identificada como Fabiola O. M., quien tenía su domicilio en la boulevard Lázaro Cárdenas, barrio La Quebradora, de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

Al terminar las diligencias, el cadáver fue trasladado al panteón municipal para la práctica de necrocirugía.

