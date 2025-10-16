“David Cohen estaba por dar un golpe mortal a Andy Beltrán” tras ser asesinado: Simón Levy (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. El abogado David Cohen Sacal, quien representó a Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exlíder de la Cooperativa Cruz Azul, fue asesinado en las inmediaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El empresario Simón Levy acusó nuevamente a Andrés Manuel López Beltrán de estar presuntamente vinculado al asesinato de Cohen Sacal, en un mensaje difundido en X. Levy destacó la trayectoria del abogado y lamentó que su voz, dedicada a la justicia, haya sido silenciada por este acto violento.

Andy Beltrán otras vez en la mira

“David Cohen estaba por dar un golpe mortal a Andrés Manuel López Beltrán. Lo mataron en cuanto salió de visitar a Rafael Guerra Álvarez. Solo Rafael Guerra sabía que David salía”, publicó el empresario sobre las sospechas en contra del hijo de Andrés Manuel López Obrador.

Además, Levy añadió la causa por la cual David Cohen se encontraba en las instalaciones del Poder Judicial, tras una visita con Rafael Guerra Álvarez, quien ocupa dos cargos importantes en el ámbito judicial mexicano, uno de ellos es el de Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

Cohen Sacal recibió impactos de arma de fuego que provocaron su fallecimiento confirmado en la madrugada del martes 14, tras desmentirse inicialmente su muerte por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Durante el ataque, un agente de la Policía de Investigación repelió al presunto agresor, Héctor “N”, de 18 años, quien resultó lesionado en un brazo y fue detenido.

Según las investigaciones, Héctor “N” declaró que un individuo apodado “El Goofy” le ofreció 30 mil pesos por participar en el homicidio junto con otro cómplice, proporcionándoles el arma y una fotografía de la víctima cerca de estaciones del Metro. El caso sigue bajo investigación, mientras se busca esclarecer tanto la autoría material como la intelectual del crimen.

