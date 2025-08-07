¿Por qué México es tan violento? (20:00 h)

-
Oaxaca de Juárez, 6 de agosto.México ocupó el sexto lugar entre los países más violentos del mundo en 2024, siendo el más afectado en Latinoamérica. Las estrategias de seguridad pública han evidenciado fallas estructurales que limitan su efectividad, lo que ha resultado en un aumento sostenido de la violencia y la inseguridad en el país.
Tras 18 años de crisis de seguridad sin una solución efectiva, el Estado sigue perdiendo control sobre el territorio nacional.
Es famosa la frase de Díaz Ordaz “México es el trampolín por donde pasan las drogas hacia EE.UU. Si cerramos la piscina (mercado de drogas en EE.UU.), el trampolín deja de ser un problema.”
Las muertes no disminuyen, no importa cuánto dinero le des gratis a la gente (o se use la redistribución de la riqueza como pretexto), hay mucho más dinero que fluye a través de la venta de drogas. La impunidad está desatada. El espíritu de los cárteles es la violencia, comenta Guadalupe Salcedo economista mexicana.
La violencia también ha cambiado. Antes, los enfrentamientos eran entre grupos criminales, pero ahora cualquiera puede ser víctima. Robos, feminicidios, desapariciones… la violencia se ha vuelto parte del día a día. Lo más triste es que nos hemos acostumbrado. Ya no nos sorprende escuchar de fosas clandestinas o de balaceras en pleno día, comenta Guadalupe Salcedo economista mexicana.
