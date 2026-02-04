Detienen en Caracas a Álex Saab y Raúl Gorrín: ¿de qué se acusa al empresario colombiano y al dueño de Globovisión? (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. Las fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron a los empresarios Álex Saab y Raúl Belisario Gorrín durante un operativo realizado la noche del martes 3 de febrero de 2026 en Caracas, de acuerdo con información de fuentes judiciales.

Las aprehensiones ocurrieron en la localidad de Cerro Verde, donde funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ejecutaron el despliegue policial. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido un comunicado oficial con los detalles del procedimiento ni con los delitos específicos imputados en el país.

Operativo del Sebin y primeras indagatorias

De acuerdo con reportes judiciales, las investigaciones apuntan a presuntos esquemas de corrupción que habrían afectado el patrimonio público venezolano. Las indagatorias se mantienen en curso y forman parte de una revisión más amplia sobre operaciones financieras vinculadas con ambos empresarios.

Las fuentes consultadas señalaron que Saab y Gorrín permanecen bajo custodia de los cuerpos de seguridad, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

Saab y Gorrín, requeridos por autoridades de Estados Unidos

Tanto Álex Saab como Raúl Gorrín han sido señalados previamente por autoridades de Estados Unidos en investigaciones relacionadas con corrupción y lavado de dinero.

Fuentes judiciales indicaron que el gobierno venezolano podría evaluar una eventual entrega de ambos empresarios a las autoridades estadounidenses, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre un proceso de extradición ni sobre solicitudes formales en curso.

¿Quién es Álex Saab?

Álex Saab nació en Barranquilla el 21 de diciembre de 1971 y cuenta con origen libanés. Desde inicios de la década de 2000 estableció vínculos comerciales con el gobierno venezolano, particularmente en el sector de la construcción y en operaciones asociadas a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La Cancillería venezolana ha señalado que Saab participó en acuerdos comerciales con empresas de distintos países, entre ellos México, Turquía y Colombia, como parte de los programas de suministro de alimentos.

En 2018, el gobierno de Venezuela lo designó “enviado especial”, otorgándole carácter diplomático para el desarrollo de misiones calificadas como humanitarias. Posteriormente, fue acusado por autoridades estadounidenses de conspiración para lavado de dinero y de fungir como presunto intermediario financiero del gobierno venezolano.

Saab permaneció detenido en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando recuperó su libertad tras un perdón presidencial firmado por Joe Biden.

Situación judicial de Saab en Estados Unidos

En marzo de 2024, una corte federal de Estados Unidos desestimó de manera definitiva todos los cargos que pesaban contra Álex Saab. El juez federal Robert Scola aprobó la moción que cerró el proceso penal, el cual incluía ocho cargos, entre ellos conspiración para blanqueo de capitales y participación en una red de corrupción vinculada a sobrecostos en programas de alimentos subsidiados.

Salida de Saab del gabinete venezolano

Tras su regreso a Venezuela, Saab ocupó cargos dentro del gabinete. En octubre de 2024, el presidente Nicolás Maduro lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional. Meses después, Saab dejó esa responsabilidad y fue reemplazado por Luis Villegas, en un ajuste administrativo anunciado por el Ejecutivo.

¿Quién es Raúl Gorrín y de qué se le acusa?

Raúl Gorrín nació en Caracas el 22 de noviembre de 1968. Es propietario del canal de televisión Globovisión, así como de empresas del sector asegurador. De acuerdo con investigaciones estadounidenses, posee al menos 24 propiedades en Estados Unidos.

Las autoridades de ese país lo acusan de haber pagado aproximadamente 159 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios venezolanos, además de colaborar en el lavado de esos recursos. La acusación formal se presentó en una corte del Distrito Sur de Florida y permaneció bajo reserva para no comprometer las investigaciones.

Según el expediente judicial, entre 2008 y 2017 Gorrín habría efectuado pagos ilícitos para obtener beneficios indebidos en operaciones cambiarias, en el marco del sistema de control de divisas implementado en Venezuela desde 2003. También se le atribuye la adquisición de bienes de alto valor, como aeronaves, un yate y artículos de lujo, presuntamente utilizados para el pago de sobornos.

En septiembre pasado, Estados Unidos lo declaró fugitivo, aunque semanas después el empresario apareció públicamente en un evento deportivo en la ciudad de Valencia, Venezuela.

Ejecentral

