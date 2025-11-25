Muere Gramma, la tortuga más longeva del Zoológico de San Diego a los 141 años (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de noviembre. A través de sus redes sociales oficiales, el Zoológico de San Diego informó sobre el fallecimiento de Gramma, el ejemplar de tortuga de Galápagos más longevo que habitaba dentro de sus instalaciones, la cual se estima que habría alcanzado la edad de 141 años previo a su deceso.

De acuerdo con la información compartida por la institución, Gramma murió el pasado jueves 20 de noviembre de 2025 luego de que especialistas tomarán la decisión de sacrificarla como un acto compasivo debido a que presentaba graves problemas óseos derivados de su avanzada edad, mismos que afectaban su estilo de vida.

“Los especialistas dedicados al cuidado de la vida silvestre de la abuela y su equipo de expertos de salud habían estado monitoreando de cerca sus condiciones óseas en curso relacionadas con la edad avanzada, y a medida que estas condiciones avanzaban recientemente, tomaron la decisión compasiva y excepcionalmente difícil de decir adiós.”, escribió el Zoológico de San Diego.

El legado de Gramma en el Zoológico de San Diego

Nacida en su hábitat natural, Gramma llegó al Zoológico de San Diego entre los años 1928 y 1931 como parte del primer grupo de tortugas de Galápagos en ser introducidas a la institución, por lo que es considerada como el animal que más tiempo vivió dentro del zoo.

Considerada como una embajadora para la conservación de reptiles en el mundo, Gramma fue tan longeva que durante su tiempo de vida sucedieron importantes eventos históricos mientras ella se encontraba en su habitad en el Zoológico de San Diego, entre ellos, dos guerras mundiales, dos pandemias y la sucesión de 20 presidentes de Estados Unidos.

“A través de décadas de avance tecnológico, ella pasó de aparecer en un puñado de fotografías en blanco y negro a convertirse en una estrella de las redes sociales cada vez más cariñosa. Sus especialistas en cuidado la llamaron cariñosamente “la reina del zoológico”, y realmente lo fue.”, escribió el Zoológico de San Diego.

El Heraldo de México/Foto: Instagram/@sandiegozoo

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir