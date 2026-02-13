Marx Arriaga se atrinchera en sus oficinas tras su despido en la SEP (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de febrero. Marx Arriaga Navarro, quien se desempeñaba hasta el día de hoy como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se atrincheró en su oficina tras su despido.

En redes sociales compartió dos videos, en los que denunció el presunto intento de desalojo por parte de dos policías, que presuntamente lo querían sacar de la oficina, ubicada en Av. Universidad 1200, en la CDMX.

Denunció que sus compañeros, sin argumentos y sin identificación, lo intimidaron.

En el audiovisual se observa a los policías y Marx Arriaga caminar hacia su oficina, y el ahora exfuncionario cuestiona al personal si la orden viene de Mario Delgado, titular de la SEP.

Marx Arriaga retó a los oficiales detener a “la persona que diseñó los libros de texto desde el obradorismo y el humanismo mexicano”.

“Al que diseñó los libros de texto en este país, desde el obradorismo y desde el humanismo mexicano, ¿Quién dio la indicación? ¿Pero quién dio la indicación? ¿Fue Mario Delgado o fue Naomi? O sea, ¿Usted tiene el nombre de quién? ¿Lo puede realizar usted, por favor? No, no lo puedo realizar. Oficial, oficial, va a necesitar la Fuerza Armada. Venga, sea valiente, compañero, que somos obradoristas. Nos vemos a la cara. Venga, sean valientes, compañeros, por una vez en la vida”, retó a los oficiales.

De igual forma, en redes sociales acusó que lo convocaron a una rueda de prensa a las cinco de la tarde en las oficinas de la SEP.

“Para denunciar públicamente las violencias que esta institución ejerce en nuestra contra, ¡A golpes no se mata la raíz!”, acusó.

