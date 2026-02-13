¿Heridas de agujas? Regidora de Movimiento Ciudadano fallece dentro de su camioneta (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 143 de febrero. La regidora de La Manzanilla de la Paz, Blanca Esthela Álvarez Chávez, fue localizada sin vida durante las primeras horas de este viernes 13 de febrero al interior de su camioneta, en una brecha de ese municipio.

Aunque en un inicio se informó que no había huellas visibles de violencia, los dictámenes forenses confirmaron posteriormente que la causa de muerte fue estrangulamiento. Las autoridades aseguraron que se desplegarán todos los recursos necesarios para esclarecer el caso.

Fiscalía activa protocolo de feminicidio

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía del Estado de Jalisco, “los dictámenes forenses confirmaron estrangulamiento como causa de muerte”, por lo que el caso se investiga bajo los protocolos de feminicidio.

La dependencia detalló que, a través de la Vicefiscalía en Investigación Regional, se abrió una carpeta para integrar datos de prueba que permitan identificar a quien o quienes resulten responsables. El cuerpo fue encontrado dentro del vehículo, sin daños aparentes y con las pertenencias de la víctima en el lugar.

Además, los peritajes identificaron lesiones en los brazos. “Además de confirmar la causa de muerte, los dictámenes forenses también identificaron que en los brazos de la víctima había lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas”, detallaron por lo que las investigaciones continúan.

Horas antes de conocerse el resultado de la necropsia, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, declaró que la funcionaria fue hallada “con su cinturón de seguridad puesto, sin huellas de violencia” y que “no existe absolutamente ninguna huella de violencia, no hay disparos”.

Añadió que no quería especular y que se debía esperar el dictamen forense, aunque mencionó que “podría ser por causas naturales”. La Fiscalía reiteró su “compromiso inquebrantable de garantizar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad en delitos por razones de género”.

Publimetro/Foto: @LichaWonderland

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir