En Puebla, 2 niños preparan comida para alimentar a su mamá enferma y los 3 mueren intoxicados (17:30 h)

Puebla, 13 de febrero. Una tragedia familiar se vivió en Puebla, luego de que dos pequeños decidieran prepararse comida y fallecieran a causa de una intoxicación; su madre también perdió la vida en el accidente.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió en un domicilio localizado en la colonia Leobardo Coca, en la ciudad de Puebla. La madre de los menores había sufrido un accidente previo y se encontraba incapacitada para cocinar, por lo que debía permanecer en cama.

Debido a esto, Ingrid, de 12 años, y Joel, de 10 años, decidieron cocinar algo para alimentarse ellos y a su madre. Sin embargo, dejaron la estufa encendida sin percatarse de que había una fuga de monóxido de carbono. Al poner a calentar la comida, habrían ido a recostarse junto a su mamá, pero la emanación de gas provocó que ninguno de los tres, incluida la mujer de 37 años, volviera a despertar.

Medios locales señalan que en el lugar solo vivían la mujer y sus dos hijos; por ello, una de las vecinas se encargó de organizar los servicios funerarios y el velorio se realizó en la misma privada. Al lugar arribaron familiares de las víctimas.

¿Cuáles son los síntomas por intoxicación de monóxido de carbono?

La intoxicación por monóxido de carbono afecta sobre todo el cerebro y el corazón. La exposición a lo largo del tiempo puede derivar en síntomas que pueden confundirse con los de la gripe sin fiebre. Los síntomas más evidentes de la intoxicación por monóxido de carbono incluyen los siguientes:

Dolor de cabeza.

Debilidad.

Mareos.

Náuseas o vómitos.

Falta de aire.

Confusión.

Visión borrosa.

Somnolencia.

Pérdida del control muscular.

Pérdida del conocimiento.

