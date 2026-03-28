Fortalecen coordinación nacional en materia de fiscalización en reunión encabezada por la ASF (18:45 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. Este día se llevó a cabo una reunión de trabajo entre Aureliano Hernández Palacios Cardel, Auditor Superior de la Federación, y diversas Entidades de Fiscalización Superior del país, en la que se abordaron temas clave para fortalecer la coordinación interinstitucional entre instancias auditoras.

Durante el encuentro, Sarahí Noriega Ricárdez, Titular de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, participó reafirmando el compromiso de la entidad con el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, así como con la colaboración institucional para mejorar los procesos de revisión y seguimiento del uso de los recursos públicos.

Este espacio refrenda la importancia de sumar esfuerzos para consolidar una fiscalización más efectiva, transparente y articulada, orientada a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción.

Avanzar de manera coordinada resulta fundamental para construir un México sin corrupción, donde el correcto uso de los recursos públicos sea una prioridad permanente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir