¿María Antonieta de las Nieves está internada en un psiquiátrico? Esto se sabe de ‘La Chilindrina’ (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. El Chavo del 8 fue uno de los programas televisivos más exitosos de México. Durante muchos años, Roberto Gómez Bolaños se apoderó de las pantallas para narrar la historia de un joven de escasos recursos que vivía distintas aventuras a lado de sus vecinos y amigos.

Si bien distintos actores y actrices participaron en este proyecto, la realidad es que los mexicanos y otras personas en todo el mundo se encariñaron con María Antonieta de las Nieves, quien le dio vida a ‘La Chilindrina’.

Después de su paso por la vecindad, la famosa siguió con su carrera actoral, misma que la ha llevado a participar en distintos proyectos de talla internacional. Lamentablemente, en los últimos minutos se comenzó a popularizarla una teoría que relaciona a Antonieta con el psiquiátrico, pero ¿De qué se trata?

Antonieta de las Nieves se suma a HBO para promocionar la incorporación de ‘La Sustancia’ a la plataforma

A diferencia de lo que algunos internautas podrían pensar, ‘La Chilindrina’ se encuentra en buen estado de salud. Las imágenes que comenzaron a circular por redes sociales son parte de la promoción hecha por HBO para anunciar la incorporación de ‘La Sustancia’ a la plataforma.

Tras conocer la verdadera razón de la bata y el cuarto blanco, los usuarios aseguraron ver una gran campaña que esta cumpliendo con su fin: volverse viral.

“Honestamente me parece muy bien que María Antonieta de las Nieves siga vigente, quizá muchos son muy jóvenes para recordar pero era una mujer muy bella en su juventud y me parece acertada la decisión de escogerla para el promocional” o “La Chilindrina siempre ha sido guapa” son algunos de los comentarios insertados por distintas personas en X y otras redes.

