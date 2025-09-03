Marco Rubio, prometió que EEUU seguirá utilizando “todo su poder” para “erradicar” a los cárteles de la droga (18:45 h)

Estados Unidos, 2 de septiembre. El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió el martes que Estados Unidos seguirá utilizando “todo su poder” para “erradicar” a los cárteles de la droga, después de que fuerzas de ese país destruyeron en el Caribe una embarcación proveniente de Venezuela.

“El presidente Donald Trump ha dejado muy claro que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos, todo el poderío de los Estados Unidos, para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”, dijo Rubio a los periodistas al salir de Miami rumbo a una visita a México.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, afirmó este martes que no va “a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro” al ser preguntado sobre si Washington planea atacar militarmente a Venezuela, valiéndose del contingente militar que ha desplegado en el Caribe, desde el que asegura haber hundido un navío que presuntamente partió del país caribeño con drogas a bordo.

“No voy a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro”, respondió Rubio a medios a bordo del avión en el que viaja a México para realizar una visita de dos días clave, en la que tratará la cooperación entre ambos vecinos en la lucha contra organizaciones del narcotráfico, tanto mexicanas como de origen venezolano y conexiones transnacionales como el Tren de Aragua o Cartel de los Soles.

Rubio insistió en todo caso en que el ataque militar sobre la embarcación en el Caribe, cuya ubicación no precisó, se enmarca en la ofensiva de Estados Unidos contra el tráfico de drogas.

“Esta es una operación antidrogas. Vamos a enfrentar a los carteles de la droga dondequiera que estén y dondequiera que operen contra los intereses de EU”, aseguró el principal responsable de la diplomacia estadounidense, que remitió a los periodistas al Pentágono para más detalles.

La cadena CNN preguntó a Rubio sobre la autoridad legal para atacar militarmente a los cárteles. El secretario de Estado respondió: “No voy a responder por el asesor jurídico de la Casa Blanca, basta con decir que todas esas medidas se tomaron con antelación”. Añadió que “el presidente los ha designado como organizaciones terroristas, que es lo que son”.

