La Selección Mexicana sufrió un robo durante su concentración en California (18:30 h)

California, 2 de septiembre. La Selección Mexicana sufrió un robo durante su concentración en Oakland, California, donde se preparan para enfrentar a Japón este sábado 6 de septiembre como parte de la Fecha FIFA de septiembre 2025. El incidente ocurrió en el hotel donde el equipo tricolor se hospeda.

¿Qué se robaron de la Selección Mexicana?

De acuerdo con el periodista Gibran Araige, durante la madrugada del miércoles se reportó el robo de un baúl con equipo de entrenamiento de la Selección Nacional, así como una máquina especializada para ablandar los zapatos de fútbol de los jugadores.

“Se robaron una vaporera que se utiliza para hacer más suaves los zapatos y que se amolden al pie. No creo que los ladrones sepan para qué sirve”, informó Araige a través de redes sociales.

Además, se mencionó que otros colegas de prensa también fueron víctimas de la delincuencia durante esta concentración en Oakland, ciudad que históricamente albergó a los Raiders de la NFL y los Athletics de la MLB.

¿Cómo ocurrió el robo a la Selección Mexicana?

Según reportes, el personal del equipo tricolor descubrió que los candados del camión oficial estaban forzados al momento de salir rumbo al entrenamiento. Fue entonces cuando se percataron de la ausencia del baúl con los objetos robados.

Las autoridades mexicanas y locales ya fueron notificadas, pero hasta el momento no se ha informado sobre responsables detenidos ni recuperación de los artículos.

Próximos partidos de México en la Fecha FIFA

A pesar del incidente, la Selección Mexicana ya se encuentra lista para enfrentar a Japón este sábado 6 de septiembre. El partido se llevará a cabo en el Coliseo de Oakland, donde alguna vez jugaron los equipos profesionales de fútbol americano y béisbol.

Calendario de México en Fecha FIFA – Septiembre 2025:

México vs Japón – Sábado 6 de septiembre

México vs Corea del Sur – Martes 9 de septiembre

¿Quién falta en la concentración?

El único jugador ausente es César Huerta, quien causó baja por lesión y permanece en Bélgica con el Anderlecht, su club actual.

Aunque el robo no afecta directamente a los jugadores, el incidente refleja los retos logísticos y de seguridad que enfrentan las selecciones nacionales incluso fuera del terreno de juego. La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo al Mundial 2026, buscando consolidar su equipo con dos partidos claves en esta ventana FIFA.

