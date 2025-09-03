Marco Rubio advierte a cárteles tras ataque letal en el Caribe: ‘Trump está dispuesto a eliminarlos’ (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. “Los cárteles no van a seguir operando con impunidad”, fue la advertencia que el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó contra organizaciones terroristas este miércoles 3 de septiembre.

Rubio, quien realiza su primera visita a México, fue cuestionado sobre la legalidad de la operación para eliminar a un barco que transportaba drogas desde Venezuela.

“Hace apenas unos minutos, literalmente, derribamos un barco, un barco que llevaba drogas , muchas drogas en ese barco”, informó a periodistas en la Casa Blanca el martes 2 de septiembre.

Marco Rubio remarcó que cárteles como Tren de Aragua trafican personas, armas y sustancias ilícitas por el Caribe que terminan en las calles de EU, por lo que “el presidente Trump tiene derecho a eliminarlos”.

Sheinbaum recibió a Marco Rubio en Palacio Nacional. El gabinete de Seguridad de México estuvo presente en la reunión. (Presidencia)

“Ya no nos vamos a quedar sentados viendo cómo estas personas van por todo el Caribe como un crucero”, apuntó.

Marco Rubio añadió que antes de que los cárteles de la droga fueran declarados como organizaciones terroristas, las autoridades de EU procedían solo a interceptar los navíos con droga y a hacer arrestos.“Estados Unidos, desde hace muchos años, creó unidades de inteligencia que nos permiten interceptar estos barcos. Lo hemos hecho y no funciona porque los cárteles sabe que van a perder uno, dos por ciento sus cargamentos y lo incluyen en sus datos económicos”, comentó.

Rubio insistió en que el ataque se produjo aguas internacionales y que el cargamento iba hacia EU. “Ellos traen drogas a las calles de Estados Unidos y el presidente Trump dijo que no va a permitir que eso siga. Él designó a estos grupos terroristas y ayer tuvo la oportunidad de eliminar una amenaza directa a la seguridad del pueblo norteamericano y lo hizo y está dispuesto a hacerlo de nuevo”.

¿Ejército de EU podrá entrar a México para perseguir a cárteles?

Marco Rubio aclaró que existe intercambio de información constante entre las administraciones de Donald Trump y Claudia Sheinbaum para ‘cerrar el cerco’ contra los traficantes de drogas y movilizar a sus respectivas fuerzas de seguridad.

“Si hay un grupo que cruza la frontera con droga, y las autoridades mexicanas saben y nos informan, nos dicen quiénes son, dónde están, y nosotros podemos actuar contra ellos. Igual nosotros, si sabemos que va a entrar un grupo a México con armas, pero ya no están en nuestra jurisdicción, se pasa esa inteligencia a las autoridades mexicanas”, detalló.

Marco Rubio ‘echa flores’ a Sheinbaum por cooperación

El secretario de Estado afirmó que ninguna nación colabora tanto en seguridad con Estados Unidos como México y agradeció a la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Se lo agradecemos muchísimo y queda mucho por hacer juntos”, señaló en la conferencia de prensa en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El secretario de Estado dio crédito a Sheinbaum porque, aseveró, en su administración se han “abordado temas que hace mucho tiempo no se abordaban”, como los 59 delincuentes de alto nivel que eran requeridos por Washington, enfrentaban cargos por narcotráfico y fueron trasladados a Estados Unidos.

Información de: EFE/Vía:El FInanciero

