Municipio y Gobierno del Estado unen esfuerzos en la Feria de Prevención del Alcoholismo “El Precio del Primer Trago” (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. Con el firme compromiso de promover entornos más seguros y saludables para la niñez y juventud, el Municipio de Oaxaca de Juárez, en coordinación con el Gobierno del Estado de Oaxaca, respaldó la realización de la Feria de Prevención del Alcoholismo “El Precio del Primer Trago”, con la participación de la Fundación 100XOaxaca.

Durante el evento realizado en la Plaza de la Danza, se destacó el interés del presidente municipal Ray Chagoya por fortalecer acciones preventivas que contribuyan a reducir riesgos y fomentar la participación ciudadana en temas de salud pública, así como la voluntad del Gobierno del Estado de trabajar de manera conjunta en favor de las juventudes.

La feria contó con la presencia de autoridades estatales, municipales, académicas y especialistas en salud y prevención de adicciones, quienes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos para proteger a las y los jóvenes, además de crear conciencia sobre los efectos del consumo de alcohol.

El programa incluyó dinámicas, conferencias y actividades elaboradas por jóvenes promotores, reafirmando que la juventud oaxaqueña es protagonista en la construcción de una cultura de paz y bienestar.

El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, la sociedad civil y las instituciones educativas para seguir impulsando políticas públicas que prioricen la salud, la seguridad y el futuro de la juventud.

