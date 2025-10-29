Marcharán contra el maltrato animal en Tlaxiaco; confirman asistencia de Mazapán (12:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 29 de octubre. Amor Sin Raza está convocando a grupos animalistas, rescatistas independientes, activistas y demás de personas, a participar en una marcha contra el maltrato animal que se realizará el 8 de noviembre, a las 11 de la mañana, en la ciudad de Tlaxiaco.

La activista por los derechos de los animales, Janet Osorio Rascón, compartió que la actividad iniciará afuera las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en la carretera Yucudaa.

“Lamentablemente en Tlaxiaco, tenemos un alto índice de violencia, en contra de los seres sintientes, en este caso específicamente en perros y gatos. El objetivo de esta marcha es para que se apliquen las leyes de protección ambiental, que se judicialice las carpetas de investigación, que hay en este momento, en contra de quien o quienes resulten responsables por los diferentes delitos que se les configuren”, indicó.

Agregó que piden avances sobre las carpetas de investigación iniciadas por los delitos cometidos recientemente en la ciudad de Tlaxiaco, como abuso sexual a una perrita, ingesta de bebidas embriagantes a otra perrita, tambien en situación de calle, y los disparos que realizaron con arma de fuego a dos hembras, una de ellas falleció y otra resultó lesionada.

Recaló que como defensores piden que sean judicializadas las carpetas de investigación, además de que se aplique la Ley como lo dice el artículo 419 del Código Penal de Oaxaca.

“Que estas personas sean sentenciadas conforme al código penal. Esa es una de las cosas que nosotros ahorita estamos exigiendo tanto al gobierno municipal como a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Lamentablemente, la administración actual y lamentablemente todas las administraciones que han pasado aquí en la ciudad de Tlaxiaco, pues no han velado por los derechos de los animales, pese a que hay leyes que los protegen desde el 2015”, exigió.

Osorio Rascón lamentó que la autoridad municipal siga minimizando el maltrato y crueldad animal, aunado a que se carece de un reglamento y pareciera que no lo habrá, en lo que queda de la administración que encabeza el presidente Jorge Octavio Hernández Martínez.

“No hay forma de que las autoridades municipales de Tlaxiaco, pongan pretextos porque para esto ya están las leyes en el caso del Código Penal del Estado de Oaxaca ya nivel constitucional también tenemos ya aprobadas, bueno, hubo algunas modificaciones a los artículos 3º y 4º Constitucional a favor de los animales también. Entonces no, no hay un, pero, para que en un momento dado la Policía Municipal, el síndico procurador, el presidente municipal se apersone en el hecho y canalicen a estas personas en un momento dado o apoyen también a las investigaciones en cuanto a las cámaras que supuestamente el municipio tiene y se contribuya con la fiscalía”, recriminó.

Adelantó que en la marcha participará el perrito Mazapán, que baila al ritmo de la Guelaguetza, además de integrantes de grupos animalistas y activistas de Oaxaca de Juárez, Huajuapan y Putla.

Apuntó que están en espera de que de los conocidos rescatistas La Ranita de Nogales y Alex Ventura, confirmen su asistencia, siendo este último quien publicó en sus redes sociales, que hará lo posible para acompañarlos en la marcha.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir