Marchan normalistas en el contexto de los 100 años de la fundación de la  ENRUVA (18:00 h)

Aniversario Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. Estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Vanguardia” de Tamazulápam realizan una marcha intergeneracional por la defensa del normalismo rural en el contexto del Centenario de la institución (1925–2025).

La marcha que partió desde la fuente de las 8 Regiones tiene como destino final la Plaza de la Danza al estar ocupado el zócalo de la resistencia por las festividades del Día de Muertos..



Esta movilización busca reafirmar el compromiso histórico de las normales rurales con la educación pública, gratuita y popular, así como rendir homenaje a un siglo de lucha y formación docente en la Escuela Normal Rural “Vanguardia” de Tamazulápam. Esta movilización busca reafirmar el compromiso histórico de las normales rurales con la educación pública, gratuita y popular, así como rendir homenaje a un siglo de lucha y formación docente en la Escuela Normal Rural “Vanguardia” de Tamazulápam. El acto es respaldado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Sección XXII del SNTE, en una jornada que subraya la unidad intergeneracional por la defensa del normalismo rural y la educación del pueblo y para el pueblo.

