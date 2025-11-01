Marchan normalistas en el contexto de los 100 años de la fundación de la  ENRUVA (18:00 h)

2025/10/31  De Redacción ADN
0


Aniversario Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. Estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Vanguardia” de Tamazulápam realizan una marcha  intergeneracional por la defensa del normalismo rural en el contexto del Centenario de la institución (1925–2025).
La marcha que partió desde la fuente de las 8 Regiones tiene como destino final la Plaza de la Danza al estar ocupado el zócalo de la resistencia por las festividades del Día de Muertos..

Esta movilización busca reafirmar el compromiso histórico de las normales rurales con la educación pública, gratuita y popular, así como rendir homenaje a un siglo de lucha y formación docente en la Escuela Normal Rural “Vanguardia” de Tamazulápam.

El acto es respaldado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Sección XXII del SNTE, en una jornada que subraya la unidad intergeneracional por la defensa del normalismo rural y la educación del pueblo y para el pueblo.

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Aprueba LXVI Legislatura reformas para reconocer, preservar y promover el derecho a la práctica de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales (17:00 h))

 San Raymundo Jalpan, Oax.  31 de octubre.  Con el objetivo de preservar, fomentar y promover la práctica de los Juegos...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: