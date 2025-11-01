Las calles de Oaxaca se llenan de vida con la Gran Comparsa del Día de Muertos (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. El sonido de las bandas anuncia que la fiesta ha comenzado. En Oaxaca, el viento sopla distinto cuando llega la Fiesta de Todos Santos: huele a copal, a pan de yema y a cempasúchil recién cortado. Desde la Fuente de las Ocho Regiones, un torrente de música, color y tradición se abre paso hacia el corazón de la ciudad.

Es la Gran Comparsa del Día de Muertos, La Fiesta más Viva de Todas, donde la muerte se disfraza de alegría y el pueblo entero sale a danzarle a la memoria.

El Gobernador Salomón Jara Cruz, la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, y la representante de la Diosa Centéotl 2025, Patricia Casiano Zaragoza, encabezan el recorrido; quienes comparten con toda la gente el orgullo de sus raíces.

Más de 50 contingentes recorren la ciudad como un río multicolor. Marmotas giran en el aire como soles danzantes; los carros alegóricos relucen con sus altares, tumbas, calaveras, velas y penachos.

Las calles palpitan, las risas estallan y los rostros pintados se confunden entre catrinas, catrines, esqueletos y disfraces de papel, plumas, luces, listones y textiles.

Las Chinas Oaxaqueñas bailan con sus faldas negras elegantes, canastas floridas y faroles de brujas; mientras monos de calenda se asoman sobre la multitud como guardianes del público.

El aire vibra con los acordes de mariachis y las cuerdas alegres de las y los jaraneros. A su paso, los alebrijes arden en color, música y diversión; y las lloronas cantan entre las calles del Corazón Cultural de México.

Entre ellas desfilan los 16 pueblos, la locomotora, mascarás de cartonería, flores vivas de cempasúchil, doncellas, panes de muerto, diablos rojos y loterías hechas cuerpo y tradición.

El cielo se viste de morado, las luces se encienden y el murmullo se convierte en canto de ¡Viva Oaxaca!, porque aquí, la muerte no es ausencia: es presencia luminosa y memoria que baila.

Hoy, la Primavera Oaxaqueña rinde homenaje a la vida y a sus fieles difuntos en esta, ¡La Fiesta más Viva de Todas!.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir